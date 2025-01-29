Стандарт защиты ипотечных заемщиков: главное
С 1 января 2025 года в России заработал Стандарт защиты ипотечных заемщиков. Документ направлен на снижение рисков ипотечного кредитования и повышение прозрачности таких сделок.
Рассказываем, какие именно положения содержит ипотечный стандарт.
Новые правила выдачи ипотечных кредитов разработал Комитет по стандартам деятельности кредитных организаций при поддержке Центробанка. В том числе они запрещают:
- Размещать длительное время деньги ипотечных заемщиков на аккредитивах. Банки могут предоставлять деньги заемщику через аккредитив или с помощью других форм и способов расчета. При этом на эскроу с таких счетов средства должны поступить не позже пяти рабочих дней.
- Учитывать в составе первоначального взноса сумму, которая возвращается покупателю после приобретения квартиры (речь об ипотеке с кешбэком и иных подобных акциях). Также теперь недопустимы случаи, когда заемщик берет кредит и направляет эти деньги на первый взнос по ипотеке в одном и том же банке. При этом оформление потребительского кредита на другие цели, к примеру, на ремонт, Стандарт не запрещает. То есть, оформить ипотеку, а затем взять кредит на ремонт, исходя из положений документа, можно.
- Получать плату за пониженную ставку по ипотеке от продавца (застройщика) или подконтрольных ему лиц, если из-за этого увеличивается цена недвижимости. Правило не касается случаев, когда застройщик или подконтрольное лицо — работодатели заемщика.
Еще один подобный пункт ипотечного стандарта вступает в силу с 1 июля 2025 года. С этого момента банки будут не вправе получать от заемщика плату за пониженную ставку по ипотеке. До этой даты при использовании такой практики должны соблюдаться следующие условия:
- Заемщик платит за пониженную ставку из своих денег.
- До заключения соглашения о пониженной ставке банк называет полную стоимость кредита (в процентах годовых и в денежном выражении) с уменьшением ставки и без.
- При досрочном погашении ипотеки банк компенсирует заемщику излишне оплаченную им часть вознаграждения за то время, когда тот не пользовался пониженным платежом. Порядок и размер возврата должен быть прописан в договоре.
Кроме этого, в Стандарте прописаны рекомендации по условиям ипотечных договоров, в том числе:
- срок ипотечного кредита — до 30 лет;
- сумма кредита — не более 80% от справедливой стоимости недвижимости (то есть первоначальный взнос должен быть как минимум 20%). Это в тех случаях, если нет основания ожидать частичного погашения долга в краткосрочной перспективе (например, с использованием маткапитала либо планируемых к получению доходов, в том числе от продажи другого имущества), а также если нет иного достаточного обеспечения (к примеру, поручительства).
Ипотечный стандарт обязателен для банков (физлиц в действиях он никак не ограничивает) и распространяется на ипотечные договоры, заключенные после 1 января 2025 года. Сбер, со своей стороны, учитывает требования Стандарта в своей работе, поэтому никаких дополнительных ограничений в связи с его введением не планируется.
При этом Стандарт не касается ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), а также кредитов, не связанных с покупкой жилья.
Когда уберут космические субсидии и будут допускать сделки с объектами ИЖС по льготным программам?
Павел Ж.здравствуйте! Такой информации нет.
Уточним, с 24 января 2025 года Сбер открыл приём заявок на строительство жилого дома по госпрограммам с программой субсидирования. Подробнее рассказали в статье.
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Раз стандарт не касается ИЖС, то комиссионное вознаграждение Сберу будет платить заказчик, который решил построить себе дом. Бизнес - ничего лично!
Кирилл Я.здравствуйте! Сожалеем, что у вас сложилось такое впечатление. О преимуществах ИЖС с эскроу рассказали в статье.
Спасибо, что поделились своим мнением.