Сила партнёрства: какие возможности открыл Домклик для застройщиков в 2024 году
Уходящий 2024 год стал знаковым для Домклик. Наша команда провела масштабные работы по обновлению и улучшению всех ключевых разделов сайта, сделав его ещё более удобным и информативным для пользователей.
Витрина новостроек стремительно развивается и открывает новые возможности для продвижения застройщиков и их жилых комплексов. Эти изменения позволяют значительно повысить эффективность размещения новостроек на Домклик. На сегодняшний день аудитория сайта уже превышает 20 миллионов уникальных посетителей в месяц, что свидетельствует о высокой степени доверия со стороны клиентов.
Редизайн ключевых разделов
Сайт претерпел значительные визуальные изменения. Была проведена работа над Главной страницей, процессом поиска жилых комплексов, а также созданы новые расширенные страницы карточек ЖК.
В карточках жилых комплексов теперь можно увидеть красочные изображения, видеоматериалы, информацию об инфраструктуре района, акциях, 3D-планировках и вариантах отделки. Это позволяет клиентам легче ориентироваться среди предложений и быстрее находить подходящие варианты.
Работа над улучшением интерфейса и функциональности сайта продолжается. Совместно с крупнейшими застройщиками, такими как ГК «Самолет», команда Домклик разрабатывает новые опции и форматы продвижения, тестирует гипотезы и создаёт новые решения, помогающие людям приобрести жильё своей мечты.
Новый партнёрский опыт
Важным шагом стало сотрудничество с сервисом 2ГИС, благодаря которому пользователи получили возможность выбирать жилые комплексы прямо на карте. Ключевые партнёры получили собственные брендированные пины, что сделало процесс выбора ещё более удобным и привлекательным.
С помощью медийных и эксклюзивных форматов мы планируем максимально охватить аудиторию пользователей ресурса Домклик и считаем это партнёрство стратегически важным в сфере digital продвижения.
Так, например, в 2025 году благодаря комплексному продвижению на сайте планируется охватить около 30 млн уникальных пользователей.
Журнал Домклик: новый формат информирования
Наш журнал стал важным источником информации для потенциальных покупателей жилья. Аудитория блога на сегодняшний день превышает 4 млн человек в месяц. С его помощью партнёры получили возможность рассказывать о своих новых проектах, современных строительных технологиях и развитии инфраструктуры.
Эксклюзивные баннеры и сторис позволяют охватить широкую аудиторию и привлечь внимание к новым предложениям.
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