Сбер снизил комиссионное вознаграждение для застройщиков и подрядчиков по льготной ипотеке
С 18 февраля 2025 года Сбер снизил минимальный размер комиссионного вознаграждения для застройщиков и подрядчиков при выдаче ипотеки по льготным программам. Об этом заявил Алексей Лейпи, директор департамента «Домклик» Сбербанка, на конференции Domclick Digital Day в Казани.
Тарифы комиссионного вознаграждения были снижены по программам «Семейная ипотека» и «Дальневосточная и Арктическая ипотека» для застройщиков с проектным финансированием в Сбере и подрядчиков в сегменте ИЖС (продажа готовых и строящихся домов, строительство жилых домов).
При выдаче льготной ипотеки на строительство дома размер комиссии составит:
- 6,1% — при первоначальном взносе от 20,1 до 30%
- 5,4% — при первом взносе от 30 до 50%
- 0% — при первом взносе от 50%
Конференция Domclick Digital Day проходит 27 февраля в Казани. Главной темой в этот раз стали инновации, способные изменить будущее индустрии недвижимости. Подробная программа и трансляция доступны на сайте мероприятия.
Остается понять на каком основании банки вообще устанавливают эту комиссию? Государство вроде как 6 процентов программу дает. А людям по факту приходится самим оплачивать эту комиссию, поскольку застройщик увеличивает цену жилья на этот процент. Тоже самое касается навязывания страховки жизни и здоровья. Не застрохуешься, получишь 7 процентов по семейной вместо заявленных государством 6 процентов.
Георгий К.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Комиссию застройщику платит банк или застройщик банку?
Олег Р.здравствуйте! Комиссию платит подрядчик банку.
Я вообще не понимаю этой комиссии! Ведь ставку компенсирует государство, но в итоге... На конечную стоимость покупателю добавляется ещё фин нагрузка ... Даже в размере 6%, где семье их взять?! Мы многодетная семья, в выплатах нам отказали порядка 5 раз из-за 3000 тысяч, которые появились у меня из-за вклада с декретных выплат, которые я положила до момента покупки дома, на первоначальный взнос .. теперь и выплат нет , и дом непонятно как покупать...
Александр М.здравствуйте! Сожалеем, что условия программы вам не подходят. Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.
Спасибо, что поделились своим мнением.
На квартиры в новостройках это распространяется?
Александр З.здравствуйте! Сбер снизил минимальный размер комиссионного вознаграждения для застройщиков с проектным финансированием в Сбере и подрядчиков в сегменте ИЖС при выдаче ипотеки по льготным программам.
По комбо ипотеке есть субсидия?
Гульнара А.здравствуйте! Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.
А по дальневосточной и арктической ипотеке какой процент вознаграждения?
Диана Ч.здравствуйте! Для решения этого вопроса, мы рекомендуем обратиться к вашему менеджеру. О том, как получить консультацию менеджера Домклик PRO, рассказали в нашей статье.