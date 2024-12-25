Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Партнёрам
2 мин
2K

Режим работы офисов Сбера и сервисов Домклик в новогодние праздники 2024-2025

Дата публикации: 25 дек 2024
Режим работы офисов Сбера и сервисов Домклик в новогодние праздники 2024-2025
Содержание

В материале расскажем об актуальных графиках работы офисов Сбера и сервисов Домклик в период новогодних праздников с конца 2024 года по начало 2025 года.

График работы отделений СберБанка

График работы отделений в вашем городе можно найти на сайте Сбера.

Точное расписание нужного вам офиса можно уточнить у менеджера в личном кабинете Домклик.

Работа сервиса безопасных расчётов Домклик

После получения информации, подтверждающей факт регистрации сделки, перевод денег продавцу будет осуществляться до 28 декабря включительно.

Скорость зачисления денежных средств на счет клиента зависит от банка, в котором открыт данный счет.

С 29 декабря переводов до окончания праздников не будет, первый реестр будет формироваться 9 января.

Работа сервиса электронной регистрации Домклик

Расписание работы сервиса электронной регистрации Домклик в вашем регионе можно уточнить у менеджера в личном кабинете Домклик.

Поддержка Домклик

Поддержка будет работать до 30 декабря 2024 в стандартном режиме — круглосуточно.

  • 31 декабря поддержка работает до 23.00 (мск).
  • 1 января — с 11:00 (мск). 
  • Со 2 января в стандартном режиме — круглосуточно.

Фабрика сделок

31 декабря Фабрика работает до 18:00. Начиная с 1 января — в обычном режиме с 9:00 до 21:00.

Сервис продажи новостроек

  • 31 декабря — сервис работает до 13:00 (мск).
  • 1-2 января — выходные дни.
  • 3-8 января — работает до 18:00 (мск).
  • С 9 января — в штатном режиме.

Партнеры
Обслуживание ипотеки
Новости
Новости Сбера
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
Была ли статья полезна?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии2
С
Светлана К.
день назад

Спасибо!

Домклик
13 часов назад

Светлана К.здравствуйте! Рады помочь 💚

Актуальное
Сила партнёрства: какие возможности открыл Домклик для застройщиков в 2024 году
сегодня 13:00
40
Лучшие ЖК во Владивостоке в ипотеку от 2% c минимальным первым взносом
вчера 16:30
129
Сервис продажи новостроек на Домклик: все этапы сделки на единой платформе
вчера 14:30
8K
Пять CRM-систем с API-чатами: больше удобства для вашего бизнеса
16 дек 2024
648
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик PRO

Будьте в курсе главных новостей для профессионалов рынка
Телеграм-канал Домклик PRO
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал