Режим работы офисов Сбера и сервисов Домклик в новогодние праздники 2024-2025
В материале расскажем об актуальных графиках работы офисов Сбера и сервисов Домклик в период новогодних праздников с конца 2024 года по начало 2025 года.
График работы отделений СберБанка
График работы отделений в вашем городе можно найти на сайте Сбера.
Точное расписание нужного вам офиса можно уточнить у менеджера в личном кабинете Домклик.
Работа сервиса безопасных расчётов Домклик
После получения информации, подтверждающей факт регистрации сделки, перевод денег продавцу будет осуществляться до 28 декабря включительно.
Скорость зачисления денежных средств на счет клиента зависит от банка, в котором открыт данный счет.
С 29 декабря переводов до окончания праздников не будет, первый реестр будет формироваться 9 января.
Работа сервиса электронной регистрации Домклик
Расписание работы сервиса электронной регистрации Домклик в вашем регионе можно уточнить у менеджера в личном кабинете Домклик.
Поддержка Домклик
Поддержка будет работать до 30 декабря 2024 в стандартном режиме — круглосуточно.
- 31 декабря поддержка работает до 23.00 (мск).
- 1 января — с 11:00 (мск).
- Со 2 января в стандартном режиме — круглосуточно.
Фабрика сделок
31 декабря Фабрика работает до 18:00. Начиная с 1 января — в обычном режиме с 9:00 до 21:00.
Сервис продажи новостроек
- 31 декабря — сервис работает до 13:00 (мск).
- 1-2 января — выходные дни.
- 3-8 января — работает до 18:00 (мск).
- С 9 января — в штатном режиме.
Спасибо!
Светлана К.здравствуйте! Рады помочь 💚