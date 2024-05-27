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Приглашаем стать частью Domclick Digital Day в Санкт-Петербурге — конференции от Домклик и Сбера

Дата публикации: 27 мая 2024
Приглашаем стать частью Domclick Digital Day в Санкт-Петербурге — конференции от Домклик и Сбера

Приглашаем стать частью Domclick Digital Day в Санкт-Петербурге —  конференции от Домклик и Сбера.

Мы рады сообщить, что новый Domсlick Digital Day состоится 19 июня в Санкт-Петербурге и охватит всех участников рынка недвижимости. 

Среди спикеров: топ-менеджеры Домклик, Сбера, руководители крупнейших компаний, представители органов государственной власти. 

На Domclick Digital Day вас ждут

30 спикеров, два круглых стола, треки для застройщиков, агентов недвижимости и подрядчиков. Мы охватим все важные темы в бизнесе, ответим на ваши вопросы, погрузим в тренды и отрасль в целом.

Это площадка для обмена опытом и продуктивного нетворкинга. На сессиях и круглых столах спикеры расскажут о реальных кейсах, поделятся закрытой аналитикой и инструментами, которые помогут вам стать ещё эффективнее в работе. Поговорим о будущем ипотечного рынка, онлайн-сделках, автоматизации цикла продаж, ИЖС, новых сервисах и о многом другом.

Конференция пройдёт в гибридном режиме, участие бесплатное.

Выбирайте подходящий формат

  • Очное участие. Доступно только партнёрам Домклик, оставьте заявку — мы рассмотрим её в течение недели и вернёмся с подтверждением. Место проведения — Санкт-Петербург, площадка «Royal Beach». 
  • Онлайн-участие. Доступно всем желающим, необходимо пройти регистрацию

Задать вопросы спикерам можно будет как офлайн, так и онлайн, а самые проактивные участники получат подарки от SberDevices и мерч Домклик. 

Ключевые спикеры

  • Дмитрий Суховерхов, Председатель Северо-Западного банка Сбербанка
  • Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка
  • Михаил Матовников, директор Центра финансовой аналитики, Сбербанк
  • Артем Федорко, председатель правления, ДОМ.РФ
  • Алексей Попов, руководитель, Циан.Аналитика
  • Екатерина Гельфанд, управляющий директор, Умный дом Sber
  • Сергей Петруша, автор и ведущий канала Стройхлам,  владелец сервиса Домоподбор.ру
  • Рамиль Усманов, президент, Федерация ИЖС
  • Александр Данилов, директор Департамента банковского регулирования и аналитики, Банк России
  • Сергей Сосновский, председатель совета директоров, ГК «Александр Недвижимость»
Специальный гость

С докладом выступит Сергей Кофанов, чемпион России, двукратный восходитель на Эверест, обладатель ведущих мировых наград в альпинизме. Вы узнаете, как смелость помогает достигать амбициозных целей в бизнесе и как это связано с альпинизмом.

Присоединяйтесь к событию и откройте для себя новые горизонты возможностей! Более подробно — на сайте Domclick Digital Day.

До встречи 19 июня✌🏼

Мероприятия
Domclick Digital Day
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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