Приглашаем стать частью Domclick Digital Day в Санкт-Петербурге — конференции от Домклик и Сбера
Приглашаем стать частью Domclick Digital Day в Санкт-Петербурге — конференции от Домклик и Сбера.
Мы рады сообщить, что новый Domсlick Digital Day состоится 19 июня в Санкт-Петербурге и охватит всех участников рынка недвижимости.
Среди спикеров: топ-менеджеры Домклик, Сбера, руководители крупнейших компаний, представители органов государственной власти.
На Domclick Digital Day вас ждут
30 спикеров, два круглых стола, треки для застройщиков, агентов недвижимости и подрядчиков. Мы охватим все важные темы в бизнесе, ответим на ваши вопросы, погрузим в тренды и отрасль в целом.
Это площадка для обмена опытом и продуктивного нетворкинга. На сессиях и круглых столах спикеры расскажут о реальных кейсах, поделятся закрытой аналитикой и инструментами, которые помогут вам стать ещё эффективнее в работе. Поговорим о будущем ипотечного рынка, онлайн-сделках, автоматизации цикла продаж, ИЖС, новых сервисах и о многом другом.
Конференция пройдёт в гибридном режиме, участие бесплатное.
Выбирайте подходящий формат
- Очное участие. Доступно только партнёрам Домклик, оставьте заявку — мы рассмотрим её в течение недели и вернёмся с подтверждением. Место проведения — Санкт-Петербург, площадка «Royal Beach».
- Онлайн-участие. Доступно всем желающим, необходимо пройти регистрацию.
Задать вопросы спикерам можно будет как офлайн, так и онлайн, а самые проактивные участники получат подарки от SberDevices и мерч Домклик.
Ключевые спикеры
- Дмитрий Суховерхов, Председатель Северо-Западного банка Сбербанка
- Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка
- Михаил Матовников, директор Центра финансовой аналитики, Сбербанк
- Артем Федорко, председатель правления, ДОМ.РФ
- Алексей Попов, руководитель, Циан.Аналитика
- Екатерина Гельфанд, управляющий директор, Умный дом Sber
- Сергей Петруша, автор и ведущий канала Стройхлам, владелец сервиса Домоподбор.ру
- Рамиль Усманов, президент, Федерация ИЖС
- Александр Данилов, директор Департамента банковского регулирования и аналитики, Банк России
- Сергей Сосновский, председатель совета директоров, ГК «Александр Недвижимость»
С докладом выступит Сергей Кофанов, чемпион России, двукратный восходитель на Эверест, обладатель ведущих мировых наград в альпинизме. Вы узнаете, как смелость помогает достигать амбициозных целей в бизнесе и как это связано с альпинизмом.
Присоединяйтесь к событию и откройте для себя новые горизонты возможностей! Более подробно — на сайте Domclick Digital Day.
До встречи 19 июня✌🏼
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