Лучшие ЖК во Владивостоке в ипотеку от 2% c минимальным первым взносом
Приморский край остается лидером Дальневосточного федерального округа по выдаче кредитов с государственной поддержкой «Дальневосточная ипотека», спрос на такую ипотеку в Сбере вырос на 50% за год. Программа позволяет заемщикам оформить ипотеку по ставке от 2% на весь срок кредитования.
Домклик совместно с Приморским отделением Сбера определил лучших застройщиков во Владивостоке, работающих по «Дальневосточной ипотеке». Каждый из проектов этих компаний находится на финансировании Сбербанка, а квартиры в жилых комплексах этих застройщиков можно приобрести с минимальным первоначальным взносом – 20,1%.
Все застройщики также используют сервисы Домклик: электронная регистрации сделок, безопасные расчеты и сервис продаж новостроек, проведение онлайн-сделок. Это значит, что покупатели могут приобрести квартиру максимально комфортно и безопасно.
Жилой комплекс «Гринхилс»
Для тех, кто предпочитает тишину и спокойствие природы, Владивосток предлагает жилые комплексы, окруженные зелеными насаждениями. ЖК «Гринхилс» расположен в непосредственной близости от лесного массива, что позволяет жителям наслаждаться свежим воздухом и прогулками по лесу.
ЖК Гринхилс — это три дома повышенного класса комфортности, расположенные одном из перспективных районов города Владивостока — Зелёный угол. В ЖК Гринхилс доступны все льготные госпрограммы по комплексному продукту без удорожания стоимости объекта с минимальным первоначальным взносом.
Мы предлагаем квартиры с тремя типами отделки: черновая, предчистовая, чистовая от 24 до 81,8 кв. м. Безопасный двор без машин площадью более 4000 кв. м с прогулочными дорожками, детскими площадками, ландшафтным дизайном, система «умный дом» и много другое.
>>Выбрать квартиру в ЖК «Гринхилс»
Жилой комплекс «Зеленый бульвар-2»
Домклик провел онлайн-сделку по покупке квартиры с клиентом, находящимся в ДНР, при этом ООО СЗ «Зелёный бульвар-2» субсидировал клиенту пониженную ставку до 1,3% за счет комплексного продукта.
Клиент в настоящий момент находится в ДНР и защищает Родину, при этом семья находится на Дальнем Востоке. Ипотека была одобрена через кабинет Домклик застройщиком, ЭЦП была выпущена через Госключ, сделку провели онлайн и также дистанционно зарегистрировали, воспользовавшись электронной регистрацией Сбербанка.
Оформить Дальневосточную ипотеку и приобрести квартиры в ЖК могут не только жители Дальнего Востока, но и все граждане РФ в возрасте до 36 лет.
«Проект позволяет людям покупать квартиры удалённо, без привязки к месту и времени: не нужно тратить средства на дорогу, специально выделять время для посещения офиса банка или застройщика. Для клиента это уникальная возможность взять кредит под 2% на 20 лет», – добавляют представители ЖК «Зеленый бульвар-2».
Помимо дистанционного одобрения ипотеки можно без присутствия клиента в офисе банка подписать договор и направить его в Росреестр. Это экономит время клиента, застройщика, банка, а также Росреестра. Все остаются в выигрыше, и те сделки, которые ранее проходили в течение двух недель, включая регистрацию через МФЦ, сейчас могут занять всего 3 дня.
>>Выбрать квартиру в ЖК Зеленый бульвар-2
Жилые комплексы от ГК Жилкапинвест
Компания предлагает квартиры в четырех новых жилых комплексах
- Жилой комплекс «Видный»
- Жилой комплекс «Дом на бульваре 2»
- Жилой комплекс «Дом на бульваре 3»
- Жилой комплекс «ТАММ»
Сергей Цаплин, Директор по маркетингу, ГК «Жилкапинвест»:
«ГК «Жилкапинвест» успешно работает в сфере девелопмента на территории России и ближнего зарубежья более 20 лет.
В настоящее время во Владивостоке осуществляется реализация четырех проектов: ЖК «Тамм», ЖК «Клуб 25», ЖК «Дом на Бульваре 2» и ЖК «Видный». Умело сочетая эстетические и функциональные аспекты, ГК «Жилкапинвест» создает уникальные проекты, которые вдохновляют и радуют.
Все жилые комплексы спроектированы с тщательным вниманием к деталям, представляя собой формат urban-пространства нового поколения и создают современным жителям все необходимые условия для жизни, наполненной комфортом и гармонией.
Кроме того, доступны все государственные программы льготного кредитования, включая Дальневосточную ипотеку с минимальным первоначальным взносом, что делает мечту о собственной квартире более доступной».
>>Выбрать квартиру от Жилкапинвест
Жилые комплексы от ГК Патрокл
Группа компаний «Патрокл» одними из первых на Дальнем Востоке присоединилась к сервису продажи новостроек Домклик.
Для более эффективного и открытого сотрудничества с нашими партнерами жилой комплекс «Амурский» сразу после запуска сервиса подключил новую услугу от Домклик.
Сервис продажи новостроек позволяет нам, как застройщику, и агентам наладить удобную работу по подбору и бронированию квартир в наших проектах.
>>Выбрать квартиру от ГК Патрокл
Какую сумму кредита можно получить для покупки квартиры
В рамках программы «Дальневосточная ипотека» можно получить ипотечный кредит в размере от 300 тысяч рублей. Максимальная сумма кредита может быть увеличена с 6 до 9 млн рублей при соблюдении условий по площади кредитуемого объекта: для вторичного рынка площадь должна быть свыше 60 кв. м, для объектов первичного рынка — свыше 64 кв. м.
Сделать предварительный расчет можно с помощью калькулятора ипотеки.
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