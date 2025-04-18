Как получить значок скидки до 1% на свои объявления
Сбербанк предлагает специальные условия, позволяющие получить значок скидки на ипотеку до 1% на свои объявления о продаже недвижимости на Домклик. Действуют они до 30 июня и распространяются на Челябинскую область и Татарстан.
Рассказываем, кому доступен такой значок и на каких условиях.
В чем суть предложения
В его основе лежит значок «Скидка 0,3%». Он предоставляется, если продавец недвижимости при размещении объявления вводит ее кадастровый номер. Срок ожидания скидки для физических лиц и частных риелторов — 14 дней. Для партнеров — 7 или 14 дней.
Специальные условия, в свою очередь, позволяют получить значок скидки 0,2-1%. Отображаться в объявлении он будет как «Вам доступна скидка на ипотеку» с указанием ее максимального размера, например, «Вам доступна скидка на ипотеку до 1%».
Такой значок доступен продавцам, которые разместили объявления до 30 июня включительно и выполнили необходимые условия. Соответственно, скидка также действует до этой даты. Но если клиент получил предварительное одобрение до 30 июня, она сохранится на весь срок предодобрения.
На данный момент специальные условия доступны для Челябинской области и Татарстана. Но их планируется распространить и на некоторые другие регионы.
Что такое значок скидки на ипотеку до 1% и для кого он
Значок «Вам доступна скидка на ипотеку» означает снижение ставки по ипотеке на 0,2-1% для клиентов Сбера, которые выбрали недвижимость для покупки на Домклик.
Он доступен продавцам жилой и нежилой недвижимости на вторичном рынке, а именно:
- квартиры;
- комнаты;
- апартаментов;
- таунхауса;
- жилого дома или его части;
- загородной недвижимости (дачи, земельного участка);
- гаража.
Значок с какой скидкой можно получить и как
Продавцам предлагается три значка скидки: 0,2%, до 0,6% и до 1%. В зависимости от желаемого размера скидки нужно соответствовать нескольким критериям.
Для значка со скидкой 0,2% продавцу необходимо разместить объявление на витрине Домклик и:
- Указать кадастровый номер недвижимости.
- Включить чаты с покупателями.
- Получить статус активного объявления.
Значок «Вам доступна скидка на ипотеку 0,2%» появится сразу после публикации объявления.
Для значка со скидкой до 0,6% он должен опубликовать объявление на витрине Домклик и:
- Указать кадастровый номер недвижимости.
- Включить чаты с покупателями.
- Иметь статус активного объявления более 30 дней.
Значок «Вам доступна скидка на ипотеку до 0,6%» применится на 31-й день размещения объявления.
Для значка со скидкой до 1% также нужно разместить объявление на витрине и:
- Указать кадастровый номер недвижимости;.
- Включить чаты с покупателями.
- Иметь статус активного объявления более 45 дней.
- Активно пользоваться сервисами и услугами Домклик в течение этих 45 дней: звонить клиентам с зарегистрированного номера телефона на Домклик PRO для поиска недвижимости* в рамках плана. Он доступен в личном кабинете и установлен на основании полученной партнером входящей контактности за календарный месяц в 2025 году на Домклик.
*Домклик будет контролировать качество исходящих коммуникаций, проверяя:
- количество и частоту звонков агентов;
- собеседников агента, действительно ли он звонит новым клиентам, а не фиктивно стимулирует активность;
- цель звонков, а именно поиск квартир для клиентов и привлечение новых объектов недвижимости в базу агента.
Если система выявит недобросовестные действия, Домклик вынесет автору объявления предупреждение. При повторных нарушениях агенту не будут засчитываться его исходящие коммуникации. Также возможны ограничения на публикацию объявлений продавца и другие санкции.
Значок «Вам доступна скидка на ипотеку до 1%» появится на 46-й день публикации объявления.
Если чаты будут выключены, значок скидки на ипотеку не будет доступен.
В зависимости от выполненных пунктов значок скидки может быть присвоен с промежуточным значением, например, 0,9%. Получить его можно только на часть объявлений:
Размер скидки
0,2%
0,3%
0,4%
0,5%
0,6%
0,7%
0,8%
0,9%
1%
Доля объявлений со специальными условиями 0,2%
100%
—
—
—
—
—
—
—
—
Доля объявлений со специальными условиями до 0,6%
71%
10%
8%
8%
3%
—
—
—
—
Доля объявлений со специальными условиями до 1%
62%
10%
8%
8%
3%
3%
2%
2%
2%
Прогресс и значок с максимальным размером скидки будут отображаться в личном кабинете продавца. Это позволит ему довыполнить пункты для получения лучших условий.
Не является публичной офертой. Условия не учитывают другие индивидуальные особенности заемщика, которые могут повлиять на размер скидки и ставку. Банк оставляет за собой право на определение финальных условий кредита при заключении договора.
Ответы на вопросы
Как покупатель узнает точный размер скидки по объявлению?
Для этого он должен нажать кнопку «Узнать скидку» в объявлении и посмотреть в чате объявления ее размер.
Может ли агент управлять размером скидки?
Нет, он может лишь выполнять необходимые условия для получения значка скидки — в зависимости от соответствия критериям он применится автоматически.
Будет ли подписка снижать период размещения для предоставления значка?
Нет, в регионах реализации специальных условий подписка не влияет на критерии предоставления значка.
Суммируется ли скидка в рамках специальных условий с другими скидками по ипотеке Сбера?
Да, она доступна вместе с другими скидками Сбербанка: 0,3% за «Знакомый объект», 0,3% по программе «Ипотека плюс» и прочими.
В чем выгода автора объявления?
Он получает:
Больше лидов — значок привлекает внимание покупателей и побуждает их к коммуникации с автором объявления через чаты.
Больше контактов — чем больше коммуникаций, тем больше потенциальных клиентов.
Больше сделок — активность в Домклик влияет на положительный исход сделки для всех ее участников.
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