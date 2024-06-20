Domclick Digital Day: анонсы, льготная ипотека, поиск новых решений
Domclick Digital Day прошел 19 июня в Санкт-Петербурге. Мероприятие офлайн посетили почти 500 человек, трансляцию посмотрели свыше 7,2 тысячи, а новости с мероприятия освещали федеральные СМИ. С каждым разом программа Domclick Digital Day становится насыщеннее и интереснее. В этот раз на полях конференции впервые выступали представители власти и ведущих финансовых организаций. И, конечно, мероприятие посетили наши партнёры — застройщики, агентства недвижимости, подрядчики в ИЖС.
Участники обсудили главные вопросы, которые стоят на повестке рынка недвижимости и ипотеки: сокращение льготных программ, реакцию рынка на изменения, доступность жилья, спрос и предложения, и вместе искали решения, которые поддержат и покупателей, и бизнес. Также обсудили тренды рынка, новые запуски и возможности Домклик и важность человекоцентричности.
Главные анонсы Домклик
Улучшения в ипотеке Сбера анонсировал директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.
- Застройщики смогут сохранить для своих клиентов льготную ставку 8% на первые годы пользования кредитом (от 1 до 5 лет) за счёт субсидии. Сейчас минимальный уровень ставки в рамках программы «Субсидирование на короткий срок» — 11,5%.
- Кроме этого, Сбербанк снизит ставки в рамках комплексного предложения для объектов с финансированием Сбера: минимальная ставка на период строительства в рамках программы составит 12,2% за счёт увеличенного дисконта 6 п.п. Сейчас размер дисконта составляет 3,8 п.п., а минимальная ставка — 14,4%.
Также Сбербанк запускает новые скидки на ставки по ипотеке:
- скидку в размере 0,3% по рыночным программам (без господдержки), ипотека по которым оформляется свыше установленных лимитов
- скидку 0,5% на ставку по ипотеке на новостройки с витрины Домклик, которая ранее была доступна только для вторичного жилья
Кроме этого, Сбер решил отказаться от отчетов об оценке при покупке земельных участков в ипотеку. Сейчас они уже не нужны в большинстве сделок со вторичкой.
Ещё один анонс, который прозвучал на Domclick Digital Day — запуск сервиса краткосрочной аренды жилья Домклик24.
Дискуссионные площадки
Серьёзные дискуссии шли вокруг сокращения льготных программ и ограничительных мер Центробанка. По мнению директора Центра финансовой аналитики Сбера Михаила Матовникова, ставка ЦБ в 2024 году будет подниматься, что будет неминуемо влиять на рынок недвижимости.
Александр Данилов, директор Департамента банковского регулирования и аналитики Банка России, напомнил, что большой объем предложений с низкими ставками разгоняет цены, из-за чего жилье становится недоступным большому количеству людей. В связи с чем Банк России вводит ограничения по ипотеке, в частности макпропруденциальные надбавки.
По прогнозу Минфина, катастрофического падения выдач жилищных кредитов в 2024-2025 годах в связи с завершением массовой льготной ипотеки не будет. Как сообщила Ольга Болтрукевич, замдиректора департамента финансовой политики министерства, будет коррекция объемов выдачи ипотечных кредитов в сегменте ДДУ в пределах 20%.
Участники обсуждения отмечали, что «уход» льготных программ с рынка должен быть постепенным: звучали предложения повысить ставку с 8 до 12%, что с учётом ставки ЦБ в 16% всё ещё выглядит привлекательно. По итогам дискуссии все пришли к выводу, что решения нужно искать аккуратные и в диалоге со всеми участниками рынка, которые заинтересованы в поддержании покупательского интереса и доступности жилья.
Также участники обсудили рынок ИЖС. Замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин напомнил о подготовке закона про эскроу в ИЖС. Новые правила финансирования строительства частных домов должны заработать в сентябре. Предполагается, что это позволит защитить средства граждан, поскольку подрядчик будет получать оплату своей работы только после завершения строительства.
Возможности для клиентов и партнёров Домклик
Участникам конференции рассказали о свежих запусках и улучшениях сервисов и услуг Домклик, которые ускорят оформление сделок и помогут решить практически все вопросы с недвижимостью.
Например, партнёрам напомнили об удобном личном кабинете Домклик PRO и его преимуществах. Одно из таких – подписки, которые помогают экономить на размещении и продвижении объявлений, дают инструменты для привлечения новой аудитории, повышения продаж и узнаваемости бренда.
Для партнёров Домклик на форуме была анонсирована новая накопительная скидка — за своевременное продление подписки. Чтобы её получить, нужно продлить подписку не позже 48 часов после окончания предыдущей. Размер скидки увеличивается с каждым непрерывным продлением.
Также спикеры Домклик рассказали о сервисах для клиентов. Например, о разделе «Построить дом», где собраны все полезные сервисы по ИЖС. К разделу присоединились уже свыше 8 тыс. строительных компаний, которые могут размещать карточки своих проектов с подробным описанием.
В конце прошлого года Домклик запустил сервис «Моя Недвижимость», который поможет удаленно решить вопросы по ипотеке, заказать переезд, клининг или химчистку, воспользоваться сервисом аренды.
Эксперты поделились, как Домклик активно внедряет искусственный интеллект в свои процессы. Теперь объявления о продаже поможет написать нейросеть GigaChat: всего за несколько секунд клиенты смогут составить привлекательное объявление о продаже недвижимости.
Помимо этого, сейчас Домклик в пилотном режиме запускает упрощенный налоговый вычет для клиентов, которые приобрели недвижимость в рамках неипотечной сделки (аналогичная услуга уже действует для клиентов, взявших ипотеку). Домклик сам собирает и подаёт документы в ФНС, а клиенту ничего не нужно делать.
Мы рассказали о самом главном с последнего Domclick Digital Day. Но это далеко не всё.
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