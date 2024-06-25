Активация пакетов продвижения
Что такое активация пакета
Это момент, после которого можно списывать размещения или продвижения в период действия пакета. Однако пакет может быть доступен к использованию не сразу.
Период действия пакета — это время между датами его старта и окончания.
Дата старта может отличаться от даты активации.
Пакет оплачен картой или кошельком 20 июня, а дата старта пакета 25 июня. Поэтому датой активации будет 20 июня, а датой старта — 25 июня соответственно.
Как партнёр может оплатить пакет
Есть три способа:
- оплата банковской картой;
- оплата Кошельком Домклик;
- оплата выставленного счёта платёжным поручением.
Сроки активации пакета после оплаты
Если вы оплачиваете картой или Кошельком Домклик, пакет активируется в день оплаты.
Если вы оплачиваете выставленный счёт, активация происходит через 1-2 рабочих дня с момента создания платёжного поручения. При этом должен быть соблюден ряд условий:
- В назначении платежа указаны: номер счёта, ИНН и номер внутреннего счёта компании — пользователя пакетами.
- Сумма в платёжном поручении соответствует сумме из выставленного счёта.
- На внутреннем счету партнёра нет задолженности.
Если пакет не активен через 3 рабочих дня с даты оплаты платёжным поручением, создайте обращение в поддержку в личном кабинете партнёра, прикрепив платёжное поручение и счёт на оплату.
Почему после оплаты пакет ожидает оплату
Возможные причины:
Указано некорректное назначение платежа
Как проверить? Сверить назначение платежа из счёта на оплату пакета с назначением платежа в платёжном поручении. Если назначение платежа в платёжном поручении указано не полностью или некорректно, то необходимо составить уточнение платежа и отправить его в обращении, приложив счёт, который был оплачен.
Зачисление средств ещё не произошло
Зачисление денег на счёт Домклик происходит в течение 3-х рабочих дней. Если с момента формирования платёжного поручения прошло больше 3-х рабочих дней и пакет ещё не оплачен, то необходимо составить обращение, вложив в него платёжное поручение.
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