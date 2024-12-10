Журнал Домклик и сервис «Сделка с гарантией» получили «Премию Рунета-2024»
Домклик стал победителем «Премии Рунета-2024» сразу в двух номинациях — «Экономика и бизнес» и «СМИ и массовые коммуникации». Церемония вручения наград прошла 9 декабря в Москве.
В номинации «Экономика и бизнес» статуэтку взял сервис «Сделка с гарантией», который помогает проверить юридическую чистоту недвижимости на вторичном рынке. Специалисты в том числе смотрят на обременения, наследственные риски, долги, судебные споры, нарушения законодательства, риски сноса и так далее. Если объект успешно проходит проверку, клиент получает сертификат гарантии на покупку. Если нет, то он может бесплатно проверить другой объект в рамках той же ипотечной сделки.
А в номинации «СМИ и массовые коммуникации» награды был удостоен журнал Домклик.
Журнал Домклик — это онлайн-медиа о недвижимости в России, которое читают 5 млн человек в месяц. С 2018 года мы создаем уникальный контент от экспертов отрасли. Его цель — помочь россиянам в решении квартирного вопроса, при этом сэкономив их время и деньги. В журнале публикуются актуальные новости, аналитические исследования, гиды, обзоры, мнения и прогнозы экспертов, юридические советы, анонсы событий, рекомендации по ремонту и интерьеру жилья.
Мы благодарим наших читателей за выбор и доверие к журналу. Вы даете нам смысл писать еще больше полезных и интересных материалов 💚
«Премия Рунета» — ежегодная награда лучшим компаниям, их проектам и мобильным приложениям Рунета. Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента интернета — это единственный проект в России, который ежегодно выбирает лучших из лучших в сфере высоких технологий и интернета. Он направлен на объединение всех игроков отрасли и выявление актуальных тенденций в развитии цифровых технологий.
За статуэтки конкурируют крупные IT-компании, государственные, частные и общественные организации, стартапы, медиа и проекты, которые продвигают культурный и здоровый образ жизни. Всего в 2024 году было подано более 600 заявок.
Домклик победил в номинации «Лучший цифровой ипотечный сервис» премии Frank RG
Вы можете оставить первый.