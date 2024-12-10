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Журнал Домклик и сервис «Сделка с гарантией» получили «Премию Рунета-2024»

Дата публикации: 10 дек 2024
Журнал Домклик и сервис «Сделка с гарантией» получили «Премию Рунета-2024»

Домклик стал победителем «Премии Рунета-2024» сразу в двух номинациях — «Экономика и бизнес» и «СМИ и массовые коммуникации». Церемония вручения наград прошла 9 декабря в Москве.

В номинации «Экономика и бизнес» статуэтку взял сервис «Сделка с гарантией», который помогает проверить юридическую чистоту недвижимости на вторичном рынке. Специалисты в том числе смотрят на обременения, наследственные риски, долги, судебные споры, нарушения законодательства, риски сноса и так далее. Если объект успешно проходит проверку, клиент получает сертификат гарантии на покупку. Если нет, то он может бесплатно проверить другой объект в рамках той же ипотечной сделки.

А в номинации «СМИ и массовые коммуникации» награды был удостоен журнал Домклик.

Журнал Домклик — это онлайн-медиа о недвижимости в России, которое читают 5 млн человек в месяц. С 2018 года мы создаем уникальный контент от экспертов отрасли. Его цель — помочь россиянам в решении квартирного вопроса, при этом сэкономив их время и деньги. В журнале публикуются актуальные новости, аналитические исследования, гиды, обзоры, мнения и прогнозы экспертов, юридические советы, анонсы событий, рекомендации по ремонту и интерьеру жилья.

Фото эксперта
Дарья Полякова
руководитель редакции журнала Домклик

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«Премия Рунета» — ежегодная награда лучшим компаниям, их проектам и мобильным приложениям Рунета. Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента интернета — это единственный проект в России, который ежегодно выбирает лучших из лучших в сфере высоких технологий и интернета. Он направлен на объединение всех игроков отрасли и выявление актуальных тенденций в развитии цифровых технологий.

За статуэтки конкурируют крупные IT-компании, государственные, частные и общественные организации, стартапы, медиа и проекты, которые продвигают культурный и здоровый образ жизни. Всего в 2024 году было подано более 600 заявок.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
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