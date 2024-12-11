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Новости
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Жители Ямала смогут обменять жилье в селах на квартиры в крупных городах

Дата публикации: 11 дек 2024
Жители Ямала смогут обменять жилье в селах на квартиры в крупных городах

Жители поселков Ямало-Ненецкого автономного округа с населением менее 500 человек при переезде в крупный город смогут получить там квартиру или компенсацию. Об этом сообщается на сайте правительства ЯНАО.

Такую меру жилищной поддержки анонсировал губернатор региона Дмитрий Артюхов.

«Собственники жилья в поселках, где проживает менее 500 человек, смогут получить аналогичную по площади квартиру в другом крупном населенном пункте Ямала либо выкупную стоимость жилья», — говорится в сообщении.

Также власти компенсируют и расходы на переезд — 100 тыс. руб. на семью. Как уточняется, ямальцы, у которых жилье в соцнайме, получат квартиры на аналогичных условиях.

Кроме этого, как сообщил Артюхов, с 2025 года на Ямале обновят программу «Молодая семья». Губернатор напомнил, что сейчас она никак не привязана к рождению ребенка.

«С 1 января обязательным станет именно это условие как стимулирующее для того, чтобы в молодых семьях появлялись дети. Чтобы участвовать в программе, семья должна в первую очередь нуждаться в жилье. При рождении первого ребенка, если маме при этом до 30 лет, семья получит выплату 3 млн руб.», — пояснил он.

Если женщине до 36 лет, выплата при рождении любого по счету ребенка составит 1 млн руб. Эта сумма удваивается при появлении двух и более детей одновременно. Оформить выплату можно, даже если родители ранее получали жилищные меры поддержки в ЯНАО.

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Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
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