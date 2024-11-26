За выгул опасных собак без намордника будут штрафовать
Владельцам домашних животных за нарушение требований к их содержанию будет грозить штраф в 1,5-3 тыс. руб. Такой закон Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении.
Для должностных лиц штраф составит 5-15 тыс. руб., для юрлиц — 15-30 тыс. руб. Соответствующие поправки вносятся в статью 8.52 КоАП.
Сами же условия содержания прописаны в статье 13 закона «Об ответственном обращении с животными». Согласно ей, владельцы питомцев должны соблюдать права и интересы своих соседей по многоквартирному дому; выгуливать их таким образом, чтобы это было безопасно для людей, самих животных и имущества; убирать за ними в местах и на территориях общего пользования (в подъездах, на улицах и так далее).
Кроме этого, с питомцем не разрешено гулять без поводка вне мест, где местная администрация разрешила это делать. А вот потенциально опасную собаку выгуливать без намордника и поводка нельзя нигде. Исключение — огороженная территория, которая принадлежит ее хозяину. В список потенциально опасных собак входят 12 пород и их метисы.
После того как соответствующий закон подпишет президент, за нарушение вышеперечисленных требований гражданам будет грозить штраф. При этом наказывать владельца животного не станут, если нарушение допустил другой человек, который присматривал за питомцем.
Как выгуливать собаку во дворе жилого дома
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