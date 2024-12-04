В сервис «Узнай про ЖК» добавят данные о новых станциях метро и дорогах
Сервис для оценки транспортной доступности новостроек Москвы «Узнай про ЖК» на Домклик дополнят информацией о важных объектах, которые планируется построить рядом с конкретным комплексом. Речь о дорогах, станциях метро, МЦК, детсадах и так далее.
Соответствующее соглашение о расширении сотрудничества в 2025 году подписали директор по технологическому развитию «МосТрансПроекта» Ефим Новокшонов и директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.
Сервис «Узнай про ЖК» доступен на Домклик с 2023 года — там отражены уже существующие транспортные объекты. Этот инструмент разработали специалисты «МосТрансПроекта», он показывает реальный уровень транспортной доступности новостроек и помогает принять решение о покупке жилья.
Так рейтинг выглядит в карточке объявления сейчас:
«Рейтинг транспортной доступности новостроек "Узнай про ЖК" помогает москвичам выбирать жилье. Он учитывает удаленность от станций городского транспорта и перспективы развития инфраструктуры в данном районе. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем развивать цифровые транспортные сервисы», — рассказал вице-мэр столицы Максим Ликсутов.
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