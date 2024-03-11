В Сбере выяснили, сколько россиян хотят жить в частном доме
Более половины (58%) опрошенных россиян мечтают иметь свой дом, 32% предпочли бы жить в квартире. Об этом говорится в исследовании СберСтрахования и сервиса «Ремонт со СберУслугами».
Остальные 10% респондентов выбрали таунхаус и другое жилье. Между тем 81% опрошенных живет в квартирах, у 67% из них есть собственная недвижимость, 13% арендуют жилье, 1% снимает комнату. В частных домах проживают 12% россиян, в таунхаусе или общежитии — по 1%.
Главными преимуществами частного дома перед квартирой опрошенные назвали большую площадь, свежий воздух и тишину. Эти ответы набрали 71%, 63% и 51% голосов соответственно.
Кроме того, 42% россиян указали на возможность выращивать овощи и фрукты, 38% — на экологичность. Для 35% важна огороженная территория, столько же респондентов назвали в качестве преимущества возможность завести животных, 31% — удобную планировку.
Какие плюсы жизни в квартире видят россияне
Россияне, которые предпочли бы жить в квартире, объяснили выбор наличием развитой инфраструктуры (68%), доступными инженерными коммуникациями (65%) и транспортной доступностью (54%).
Еще 37% считают преимуществом близкое расположение к месту учебы или работы, 31% — активный ритм жизни, который дает город, 22% — возможность заказывать доставку продуктов и товаров, 21% — частые встречи с друзьями.
При этом 54% опрошенных полагают, что содержать и обслуживать частный дом дороже, чем квартиру. 16% придерживаются противоположной точки зрения. А 30% россиян считают, что расходы будут примерно одинаковые.