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В Сбере назвали регионы с наибольшим ростом зарплат в 2024 году

Дата публикации: 13 фев 2025
В Сбере назвали регионы с наибольшим ростом зарплат в 2024 году

Зарплаты россиян в прошлом году в среднем увеличились на 17,7%, но больше всего они выросли у жителей Татарстана, Удмуртии и Тульской области. К такому выводу пришли эксперты СберАналитики.

Они отмечают, что во всех субъектах рост заработной платы в прошлом году был выше 12,5%, в 36 из них он превысил отметку 20%.

Так, доходы в Татарстане увеличились на 23,4% и составили в среднем 82,6 тыс. руб., в Удмуртии — на 23,2% (69,6 тыс. руб.), в Тульской области — на 23,1% (76,6 тыс. руб.). Также в десятку лидеров попали Ульяновская область (+22,8%), Мордовия (+22,7%), Забайкальский край (+22,6%), Оренбургская, Костромская, Пензенская, Челябинская области (+22,5%, 22,4%, +22,4%, +22,2% соответственно).

Аналитики также сравнили рост зарплат в разных возрастных группах — темпы оказались примерно одинаковыми. Больше всего размер оплаты труда увеличился у молодых людей до 24 лет — на 20,2%, до 68,4 тыс. руб. Меньше всего — у сотрудников старше 65 лет (на 13,6%, до 73,6 тыс. руб.). Год назад разница между этими категориями была на 3-5% выше. Между тем самое большое вознаграждение за свою работу в 2024 году получали сотрудники 35-44 лет — 95,8 тыс. руб. (+18,2%) и 25-34 лет — 92,6 тыс. руб. (+18,8%).

Эксперты СберАналитики считают, что тенденция к выравниванию темпов роста доходов в разных возрастных группах сохранится. По их мнению, это во многом связано с желанием компаний удержать наиболее опытных и компетентных сотрудников, а также поддержать их лояльность.

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Новости
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
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