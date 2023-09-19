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В России запретят брать льготную ипотеку без постоянной или временной регистрации

Дата публикации: 19 сен 2023
В России запретят брать льготную ипотеку без постоянной или временной регистрации

Граждане России смогут взять ипотеку на льготных условиях только в тех регионах, где имеют постоянную или временную регистрацию. Об этом пишут Известия со ссылкой на комитет Госдумы по строительству и ЖКХ, который разработал данную меру.

«Чем больше мы субсидируем ипотеку, тем больше растет пузырь ипотечного кредитования. В Москве, Санкт-Петербурге и Сочи он уже перегрет. Именно здесь, в этих городах, субсидированная ипотека пользуется огромным спросом и приводит к росту цен на жилье», — отметил член комитета Сергей Колунов.

В свою очередь, исполнительный директор «НДВ Супермаркет Недвижимости» Татьяна Подкидышева подчеркнула, что речь идет о региональных покупателях, доля которых составляет порядка 30% на рынке московских новостроек.

По ее словам, учитывая самый высокий (до 12 млн) лимит средств по льготной ипотеке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградкой областях, получается заметное давление на бюджет.

Ранее Домклик писал, что Сбер запускает льготную ипотеку со ставкой от 1,7% в Республике Тыва.

Читайте также: Какие бывают ипотечные программы в России

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
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