В России запретят брать льготную ипотеку без постоянной или временной регистрации
Граждане России смогут взять ипотеку на льготных условиях только в тех регионах, где имеют постоянную или временную регистрацию. Об этом пишут Известия со ссылкой на комитет Госдумы по строительству и ЖКХ, который разработал данную меру.
«Чем больше мы субсидируем ипотеку, тем больше растет пузырь ипотечного кредитования. В Москве, Санкт-Петербурге и Сочи он уже перегрет. Именно здесь, в этих городах, субсидированная ипотека пользуется огромным спросом и приводит к росту цен на жилье», — отметил член комитета Сергей Колунов.
В свою очередь, исполнительный директор «НДВ Супермаркет Недвижимости» Татьяна Подкидышева подчеркнула, что речь идет о региональных покупателях, доля которых составляет порядка 30% на рынке московских новостроек.
По ее словам, учитывая самый высокий (до 12 млн) лимит средств по льготной ипотеке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградкой областях, получается заметное давление на бюджет.
Ранее Домклик писал, что Сбер запускает льготную ипотеку со ставкой от 1,7% в Республике Тыва.