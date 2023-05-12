В России в 4 раза вырос спрос на ипотеку, правительство обсуждает запуск «арктической» госпрограммы— главное за неделю
- В России может появиться «арктическая» ипотека
- Аналитики рассказали, какое жильё россияне чаще всего покупают в ипотеку
- Больше трети ипотечных кредитов выдаётся по льготным программам
- Россияне брали ипотеку в Сбере в апреле в 4 раза чаще, чем годом ранее
- Сведения о покупке жилья на маткапитал могут появиться в ЕГРН
1. В России может появиться «арктическая» ипотека
Правительство России рассматривает возможность распространения Дальневосточной ипотеки на всю территорию Арктической зоны страны, сообщили в Минвостокразвития.
В ведомстве подчеркнули, что льготная ипотека, применяемая в дальневосточных регионах, показывает свою эффективность: с 2019 года уже более 67 тыс. семей приобрели или построили новое жильё.
По программе можно купить жильё на Дальнем Востоке под 2% годовых на весь срок кредитования. Ставки на Дальневосточную ипотеку в СберБанке начинаются от 1,5% годовых.
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2. Аналитики рассказали, какое жильё россияне чаще всего покупают в ипотеку
Вторичное жильё остаётся самым востребованным среди покупателей квартир в ипотеку Сбера: в апреле 2023 года доля выдач кредитов составила 68,8%, выяснили аналитики Домклик.
Самый заметный прирост во вторичке фиксируется в Адыгее, Хакасии, Приморском крае.
Доля сделок на рынке новостроек тоже высокая — 24%. А в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в апреле вновь достигнут исторический рекорд. Больше всего спрос на ИЖС увеличился в Сахалинской области, Марий Эл и Рязанской области.
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3. Больше трети ипотечных кредитов выдаётся по льготным программам
Россияне продолжают активно пользоваться льготными программами ипотеки. В апреле СберБанк выдал 37,6 тыс. таких кредитов, это 36% от всей выданной ипотеки.
Спросом пользуются программы «Господдержка» — выдано 16,2% кредитов и семейная ипотека — 16,6%. Особенно заметно востребованность госпрограмм выросла в Тыве, Ленинградской области и в Бурятии.
IT-ипотека также продолжает набирать популярность. Программа пользуется наибольшим спросом в Москве и в Санкт-Петербурге.
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4. Россияне брали ипотеку в Сбере в апреле в 4 раза чаще, чем годом ранее
Сбер в апреле выдал 104,3 тыс. ипотек на 336 млрд рублей. Это почти в 4 раза больше, чем в апреле 2022 года, выяснили аналитики Домклик.
Лидирует по количеству выдач Московская область, Тюменская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург.
Стабилизацию спроса на рынке ипотеки аналитики наблюдают впервые за последние месяцы: высокий интерес россиян к приобретению жилья, который был зафиксирован в марте, остался почти неизменным. По мнению экспертов, это связано с тем, что рынок стал более определённым: и по части околонулевой ипотеки, и по части льготных программ.
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5. Сведения о покупке жилья на маткапитал могут появиться в ЕГРН
Минтруд России поддержал предложение вносить в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) информацию о покупке жилья на средства материнского капитала. С таким предложением в ведомство обратилась первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
По её мнению, это нужно для предотвращения нарушения прав несовершеннолетних и лиц, являющихся добросовестными приобретателями по таким сделкам.
В Минтруде отметили, что предложение по внесению в ЕГРН сведений о приобретении недвижимости на маткапитал «концептуально поддерживается», но это должно носить исключительно информационный характер.