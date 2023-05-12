Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
4 мин
32K

В России в 4 раза вырос спрос на ипотеку, правительство обсуждает запуск «арктической» госпрограммы— главное за неделю

Дата публикации: 12 мая 2023
В России в 4 раза вырос спрос на ипотеку, правительство обсуждает запуск «арктической» госпрограммы— главное за неделю
Содержание

1. В России может появиться «арктическая» ипотека

Правительство России рассматривает возможность распространения Дальневосточной ипотеки на всю территорию Арктической зоны страны, сообщили в Минвостокразвития.

В ведомстве подчеркнули, что льготная ипотека, применяемая в дальневосточных регионах, показывает свою эффективность: с 2019 года уже более 67 тыс. семей приобрели или построили новое жильё.

По программе можно купить жильё на Дальнем Востоке под 2% годовых на весь срок кредитования. Ставки на Дальневосточную ипотеку в СберБанке начинаются от 1,5% годовых.

Узнать, как получить Дальневосточную ипотеку в СберБанке

2. Аналитики рассказали, какое жильё россияне чаще всего покупают в ипотеку

Вторичное жильё остаётся самым востребованным среди покупателей квартир в ипотеку Сбера: в апреле 2023 года доля выдач кредитов составила 68,8%, выяснили аналитики Домклик.

Самый заметный прирост во вторичке фиксируется в Адыгее, Хакасии, Приморском крае.

Доля сделок на рынке новостроек тоже высокая — 24%. А в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в апреле вновь достигнут исторический рекорд. Больше всего спрос на ИЖС увеличился в Сахалинской области, Марий Эл и Рязанской области.

Хочу взять ипотеку. Что нужно знать?

3. Больше трети ипотечных кредитов выдаётся по льготным программам

Россияне продолжают активно пользоваться льготными программами ипотеки. В апреле СберБанк выдал 37,6 тыс. таких кредитов, это 36% от всей выданной ипотеки.

Спросом пользуются программы «Господдержка» — выдано 16,2% кредитов и семейная ипотека — 16,6%. Особенно заметно востребованность госпрограмм выросла в Тыве, Ленинградской области и в Бурятии.

IT-ипотека также продолжает набирать популярность. Программа пользуется наибольшим спросом в Москве и в Санкт-Петербурге.

Узнать, как подобрать программу ипотеки

4. Россияне брали ипотеку в Сбере в апреле в 4 раза чаще, чем годом ранее

Сбер в апреле выдал 104,3 тыс. ипотек на 336 млрд рублей. Это почти в 4 раза больше, чем в апреле 2022 года, выяснили аналитики Домклик.

Лидирует по количеству выдач Московская область, Тюменская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург.

Стабилизацию спроса на рынке ипотеки аналитики наблюдают впервые за последние месяцы: высокий интерес россиян к приобретению жилья, который был зафиксирован в марте, остался почти неизменным. По мнению экспертов, это связано с тем, что рынок стал более определённым: и по части околонулевой ипотеки, и по части льготных программ.

Подобрать программу и рассчитать предварительные условия ипотеки

5. Сведения о покупке жилья на маткапитал могут появиться в ЕГРН

Минтруд России поддержал предложение вносить в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) информацию о покупке жилья на средства материнского капитала. С таким предложением в ведомство обратилась первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

По её мнению, это нужно для предотвращения нарушения прав несовершеннолетних и лиц, являющихся добросовестными приобретателями по таким сделкам.

В Минтруде отметили, что предложение по внесению в ЕГРН сведений о приобретении недвижимости на маткапитал «концептуально поддерживается», но это должно носить исключительно информационный характер.

Узнать, как использовать материнский капитал для улучшения жилищных условий

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
27
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
860
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
121
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал