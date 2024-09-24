В России рекордно выросла средняя зарплата — исследование
Средняя зарплата в России в первом полугодии 2024-го составила 82 тыс. руб., впервые перешагнув отметку в 80 тыс. К такому выводу пришли эксперты СберАналитики.
По их словам, это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на треть выше значений позапрошлого.
Согласно совместному исследованию СберАналитики и Работа.ру, больше всего размер оплаты труда вырос в Татарстане (+23,4%), до 82,1 тыс. руб. Также в пятерке лидеров Курганская (+22,8%), Астраханская (+20,8%), Оренбургская и Челябинская области (+20,7% в обоих регионах).
Как выяснили аналитики, больше 100 тыс. руб. в месяц в среднем зарабатывают жители 12 субъектов. Речь о Московской области (103,6 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (104,1 тыс.), Мурманской области (105,9 тыс.), Якутии (110 тыс.), Ненецком автономном округе (110,3 тыс.).
Еще выше средняя зарплата в Сахалинской области (118,2 тыс.), Ханты-Мансийском автономном округе (121,5 тыс.), Камчатском крае (123,5 тыс.), Магаданской области (140,3 тыс.), Ямало-Ненецком автономном округе (143,9 тыс.) и в Москве (144,1 тыс.). Максимальное значение оказалось на Чукотке — 179,3 тыс. руб.
По данным экспертов Работа.ру, в среднем опрошенные хотели бы получать 142 тыс. руб. в месяц. На самую большую зарплату рассчитывают мужчины-соискатели 35-39 лет — 267 тыс. руб.
Почти половина (47%) российских компаний рассказали, что уже повысили размер оплаты труда во втором квартале этого года. 57% в третьем квартале собираются повысить зарплаты некоторым сотрудникам.
Россияне назвали достойный размер зарплаты
Что то в Нижнем Новгороде нн наблюдается таких зарплат. Как была мизерная у лаборантов, так и осталась (меньше 40тр).
Ася У.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением. Рейтинг составлен по совместному исследованию СберАналитики и Работа.ру.
У меня как была зарплата 19300 чистыми на руки, так и осталась. Работа в МЧС, качать баллоны для пожарных.
Пользовательздравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением. Рейтинг составлен по совместному исследованию СберАналитики и Работа.ру.
100 врать!
Сергей К.здравствуйте! Сожалеем, что у вас сложилось такое впечатление. Спасибо, что поделились своим мнением.