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В России предложили снизить ипотечные ставки для покупателей больших квартир

Дата публикации: 11 сен 2023
В России предложили снизить ипотечные ставки для покупателей больших квартир

Более доступная ипотека для покупателей больших квартир позволит стимулировать застройщиков к увеличению метража в строящихся домах. Об этом в рамках Восточного экономического форума сообщил гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко.

По его данным, сейчас 53% квартир на рынке первичного жилья — однокомнатные, в связи с чем они не походят для семей с детьми.

«Человек хочет купить большую квартиру — давайте два пункта ипотеки снимем. И застройщику будет выгодно, и всем», — подчеркнул Мутко.

Ранее Домклик писал, что не менее 30 тыс. IT-специалистов в России могут получить ипотеку на льготных условиях до конца 2023 года.

VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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