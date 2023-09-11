В России предложили снизить ипотечные ставки для покупателей больших квартир
Более доступная ипотека для покупателей больших квартир позволит стимулировать застройщиков к увеличению метража в строящихся домах. Об этом в рамках Восточного экономического форума сообщил гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко.
По его данным, сейчас 53% квартир на рынке первичного жилья — однокомнатные, в связи с чем они не походят для семей с детьми.
«Человек хочет купить большую квартиру — давайте два пункта ипотеки снимем. И застройщику будет выгодно, и всем», — подчеркнул Мутко.
Ранее Домклик писал, что не менее 30 тыс. IT-специалистов в России могут получить ипотеку на льготных условиях до конца 2023 года.
VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.