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Новости
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В России к 2030 году возведут 1 млрд квадратных метров недвижимости

Дата публикации: 27 окт 2022
В России к 2030 году возведут 1 млрд квадратных метров недвижимости

В России планируется возвести 1 млрд кв. м жилой недвижимости к 2030 году в рамках Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), сообщил вице-премьер страны Марат Хуснуллин.

«В сфере жилищного строительства стоит задача обеспечить доступность жилья для 2/3 российских граждан. И для этого построить 1 млрд кв. м жилья к 2030 году», — сказал Хуснуллин на заседании правительства России. По его словам, эти планы пока получается реализовать.

Сегодня ввод жилья в России на 27% превышает показатели предыдущего года и составляет почти 80 млн кв. м. 

Помимо прочего, согласно стратегии к 2030 году планируется сократить количество документов, сведений и согласований в строительстве не менее чем в 2 раза.

По данным правительства, общая стоимость реализации стратегии — около 150 трлн руб., из них 4,7 трлн руб. направят на пятилетнюю программу строительства.

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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