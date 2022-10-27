В России к 2030 году возведут 1 млрд квадратных метров недвижимости
В России планируется возвести 1 млрд кв. м жилой недвижимости к 2030 году в рамках Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), сообщил вице-премьер страны Марат Хуснуллин.
«В сфере жилищного строительства стоит задача обеспечить доступность жилья для 2/3 российских граждан. И для этого построить 1 млрд кв. м жилья к 2030 году», — сказал Хуснуллин на заседании правительства России. По его словам, эти планы пока получается реализовать.
Сегодня ввод жилья в России на 27% превышает показатели предыдущего года и составляет почти 80 млн кв. м.
Помимо прочего, согласно стратегии к 2030 году планируется сократить количество документов, сведений и согласований в строительстве не менее чем в 2 раза.
По данным правительства, общая стоимость реализации стратегии — около 150 трлн руб., из них 4,7 трлн руб. направят на пятилетнюю программу строительства.