В России думают над созданием патронажных жилищно-строительных кооперативов
Минстрой России прорабатывает вопрос о создании еще одной формы жилищно-строительных кооперативов — патронажных. Об этом сообщила директор департамента жилищной политики ведомства Ольга Корниенко.
«Одна из последних идей, которую нам предложили коллеги, которая нашла поддержку внутри стен министерства и сейчас находится в проработке — это создание еще одной формы жилищно-строительных кооперативов с государственной поддержкой. Это патронажные жилищно-строительные кооперативы», — сказала она в ходе круглого стола в Госдуме на тему жилищных кооперативов.
Корниенко отметила, что сейчас в России есть две формы кооперации граждан, которые «более или менее урегулированы законодательством»: жилищно-строительные и жилищно-накопительные кооперативы.
Также она поделилась деталями нового патронажного ЖСК. Как предполагается, создавать их будут по инициативе властей для отдельных категорий граждан. Список последних составят регионы или муниципалитеты. В рамках таких кооперативов людям дадут земельный участок и возможность получить кредит на строительство жилого дома под низкий процент с длительным сроком возврата денег.
«Соответственно, будут определенные ограничения в распоряжении такими жилыми помещениями для пайщиков кооперативов, чтобы исключить вот эту рыночную составляющую, которая в свое время, к сожалению, позволила ЖСК стать незаконной альтернативой 214 ФЗ ("Об участии в долевом строительстве" — ред.)», — подчеркнула Корниенко.
Какие субсидии и льготы на покупку жилья можно получить от государства
Мы за кооперативы. Давно бы так. Эскроу-счета не сыграли положительную роль для строителей. Они все теперь в долгах у банков. А платят за всё покупатели.
Без платно дайте многодетным семьям жильё, сколько можно жить в старой пятиэтажке в коммуналке с маленькими детьми.
Ольга М.здравствуйте! Увы, модератор комментариев не оказывает подобных консультаций. Для уточнения положенных лично вам льгот вы можете обратиться в отделение Социального фонда вашего региона.
Ольга М.Не многодетные семьи с маленькими детьми тоже хотят жить не в коммуналке. Но им приходится работать и платить налоги. Пособия им ни кто не платит.
Татьяна Н.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.