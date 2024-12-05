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В России думают над созданием патронажных жилищно-строительных кооперативов

Новости
Дата публикации: 05 дек 2024
488
В России думают над созданием патронажных жилищно-строительных кооперативов

Минстрой России прорабатывает вопрос о создании еще одной формы жилищно-строительных кооперативов — патронажных. Об этом сообщила директор департамента жилищной политики ведомства Ольга Корниенко.

«Одна из последних идей, которую нам предложили коллеги, которая нашла поддержку внутри стен министерства и сейчас находится в проработке — это создание еще одной формы жилищно-строительных кооперативов с государственной поддержкой. Это патронажные жилищно-строительные кооперативы», — сказала она в ходе круглого стола в Госдуме на тему жилищных кооперативов.

Корниенко отметила, что сейчас в России есть две формы кооперации граждан, которые «более или менее урегулированы законодательством»: жилищно-строительные и жилищно-накопительные кооперативы.

Также она поделилась деталями нового патронажного ЖСК. Как предполагается, создавать их будут по инициативе властей для отдельных категорий граждан. Список последних составят регионы или муниципалитеты. В рамках таких кооперативов людям дадут земельный участок и возможность получить кредит на строительство жилого дома под низкий процент с длительным сроком возврата денег.

«Соответственно, будут определенные ограничения в распоряжении такими жилыми помещениями для пайщиков кооперативов, чтобы исключить вот эту рыночную составляющую, которая в свое время, к сожалению, позволила ЖСК стать незаконной альтернативой 214 ФЗ ("Об участии в долевом строительстве" — ред.)», — подчеркнула Корниенко.

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Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии5
П
Пользователь
2 дня назад

Мы за кооперативы. Давно бы так. Эскроу-счета не сыграли положительную роль для строителей. Они все теперь в долгах у банков. А платят за всё покупатели.

О
Ольга М.
3 дня назад

Без платно дайте многодетным семьям жильё, сколько можно жить в старой пятиэтажке в коммуналке с маленькими детьми.

Домклик
3 дня назад

Ольга М.здравствуйте! Увы, модератор комментариев не оказывает подобных консультаций. Для уточнения положенных лично вам льгот вы можете обратиться в отделение Социального фонда вашего региона.

Т
Татьяна Н.
2 дня назад

Ольга М.Не многодетные семьи с маленькими детьми тоже хотят жить не в коммуналке. Но им приходится работать и платить налоги. Пособия им ни кто не платит.

Домклик
2 дня назад

Татьяна Н.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

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