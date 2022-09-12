В Москве впервые начали продавать апартаменты в подвалах и на антресолях
На первичном рынке недвижимости в Москве впервые появились малогабаритные студии в подвалах и на цокольных этажах. Стоит такое жилье минимум 1,43 миллиона рублей.
Как пишут «Известия» со ссылкой на риелторскую компанию «Метриум», речь идет о пяти комплексах в Юго-Западном, Западном, Восточном и Северо-Восточном округах. Это проекты реконструкции зданий, реализованные частными инвесторами. В продаже есть апартаменты в подвалах площадью 11,8–33,2 кв. м, в некоторых из них нет окон. Стоят они на 21–40% дешевле, чем на обычных этажах в этих же домах.
Еще одна новинка — апартаменты на антресольных этажах по цене минимум 3,8 миллиона за 11 квадратных метров. «Антресольные» студии — это студии на вторых этажах двухэтажных зданий, построенных внутри одного большого помещения наподобие ангара или цеха.
В «Метриуме» предполагают, что в Москве и Петербурге таких экзотических апартаментов в реконструированных зданиях будет становиться все больше, поскольку они доступны по цене. Но массовое распространение этот тренд вряд ли получит: слишком много негативных факторов, чтобы он завоевал популярность на рынке. А вот в регионах ценовой вопрос стоит не столь остро, поэтому подобные предложения там вряд ли появятся в принципе.
Кто покупает микроквартиры
Малогабаритное жилье покупают и снимают люди с невысоким бюджетом, которым не нужны квартиры как таковые, поскольку большую часть времени они проводят на работе. Квартира им нужна только для того, чтобы переночевать.
В августе на окраине города выставили в аренду так называемый слип-бокс площадью 3 на 1,5 метра. Это, по сути, спальное место под потолком. Снять такое жилье предлагалось почти за 8 тысяч рублей в месяц.
Кроме того, в конце лета на столичном рынке недвижимости появилась микроквартира площадью 7,6 квадратного метра. Эксперты компании «Этажи» объяснили, что малогабаритные студии стали пользоваться популярностью из-за роста цен на рынке вторичного жилья.
Микроквартиры покупают, чтобы жить в них временно или сдавать, объяснила заместитель директора «Этажей» Татьяна Ахметдинова. Кроме того, многие рассматривают такие квартиры как стартовый вариант, который позволяет быстро закрыть ипотеку и купить квартиру большего метража.