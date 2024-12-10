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Новости
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В Минстрое обсуждают введение моратория на банкротство застройщиков

Дата публикации: 10 дек 2024
В Минстрое обсуждают введение моратория на банкротство застройщиков

Минстрой России прорабатывает вопрос о введении запрета на банкротство застройщиков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Там рассказали, что в Минстрое продумывают меры поддержки для улучшения жилищных условий граждан и сохранения устойчивости застройщиков.

«За последние годы в качестве антикризисных были запущены меры поддержки стройотрасли, сыгравшие важную роль для возможности улучшения жилищных условий граждан и рынка недвижимости», — говорится в сообщении.

Среди них, как уточнили в пресс-службе, например, ипотечные программы с господдержкой и компенсация части затрат по кредитам для застройщиков. Одной из задач этих мер было выполнение обязательств перед гражданами, в том числе дольщиками. В этом также помог мораторий на банкротство застройщиков, отметили в Минстрое.

Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов действовал в России с 1 апреля по 1 октября 2022 года.

«В настоящее время проработка мер поддержки отрасли осуществляется с учетом успешного опыта реализации ранее принятых мер, которые позволили сохранить темпы строительства жилья, улучшение жилищных условий граждан, а также устойчивость строительного сектора экономики», — пояснили в Минстрое.

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Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
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