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Что грозит собственникам за отказ ставить на учет мигрантов, напомнили в МВД

Дата публикации: 17 фев 2025
Что грозит собственникам за отказ ставить на учет мигрантов, напомнили в МВД

Владельцам жилья, которые сдают его иностранцам, но не регистрируют их по месту пребывания, придется заплатить штраф до 4 тыс. руб. Об этом заявили в главном управлении по вопросам миграции МВД России.

Как отметили в МВД, постановка иностранца на учет — это обязанность собственника.

«Если собственник сдает в аренду жилое помещение, но отказывает в постановке на учет по месту пребывания, это является административным правонарушением и влечет за собой наложение штрафа на собственника в размере до 4 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

Там также напомнили, что существует два вида миграционного учета: по месту пребывания и месту жительства. Регистрировать в квартире своих родственников иностранец при этом не имеет права в любом случае. Исключение — его дети, и только если они вместе живут). Также гражданин не может пересдавать недвижимость или распоряжаться ею. Более того, собственник жилья вправе в любой момент сообщить в ОВД о расторжении договора найма и снять иностранца:

  • с регистрации по месту жительства, заполнив соответствующее заявление;
  • с учета по месту пребывания, направив уведомление об убытии.

«Постановка на миграционный учет не несет за собой дополнительных расходов», — подчеркнули в ведомстве.

Проще всего, как отметили в МВД, сделать временную прописку через портал госуслуг. Кроме того, можно обратиться лично в территориальный орган МВД России либо МФЦ или в филиал ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России.

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Как зарегистрировать иностранца в квартире

Новости
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
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