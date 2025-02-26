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Новости
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В Минстрое заявили о работе над мерами поддержки ипотеки

Дата публикации: 26 фев 2025
В Минстрое заявили о работе над мерами поддержки ипотеки

Российские власти думают над дополнительными решениями, которые поддержат ипотечный рынок. Об этом сообщил замглавы Минстроя Никита Стасишин.

«Мы очень аккуратно, но глубоко, вместе с коллегами из Минфина, Центральным банком, институтом развития (ДОМ.РФ — ред.) прорабатываем дополнительные решения», — сказал он в ходе круглого стола «Риски в жилищном строительстве на фоне макроэкономических факторов» в Госдуме.

В начале года вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что выдачи ипотечных кредитов значительно сократились. Тогда же он анонсировал подготовку предложений по поддержке граждан в рамках льготной программы «Семейная ипотека».

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Новости
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
Какими могут быть эти меры поддержки?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии1
Н
Наталья М.
день назад

Доброе утро! Я считаю нужно дать возможность гражданину РФ , не имеющему в собственности недвижимости, купить квартиру под льготную ставку на уровне семейной ипотеки (3,5-6%). Можно еще добавить условия, родившемуся и проживающему в РФ не менее 20 лет.

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