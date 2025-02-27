Тысячи клиентов Сбера уже подали единую заявку на покупку участка и проект дома
Возможность подать единую ипотечную заявку и на строительство дома по проекту, и на покупку земельного участка пользуется спросом среди клиентов Сбера. Опция появилась в разделе Домклик «Построить дом» в конце 2024 года, ею воспользовались уже тысячи жителей страны. Об этом сообщил управляющий директор «Домклик» Сергей Скороходов на Domclick Digital Day в Казани.
Вы выбираете земельный участок и проект вашего будущего дома для строительства, добавляете понравившиеся объекты в корзину и одновременно подаёте заявку на ипотеку.
Разные ипотечные заявки и на участок, и на строительство дома подавать не нужно. При добавлении объектов в корзину вы сможете рассчитать общую сумму платежа по ипотеке.
Новая возможность позволяет быстрее выйти на сделку, начать строительство и приблизить момент переезда в дом мечты.
«Мы придумали продукт "Корзина", в которую можно "положить" земельный участок, который клиент выбрал. Дальше подобрать проект дома, который возможно построить на этом земельном участке, и подрядчика, который точно возьмётся его строить. Причём качественного, с нашими отзывами и проверенного, уже проводившего сделки», — рассказал Сергей Скороходов.
Уже более 10 тыс. клиентов Домклик воспользовались сервисом «Корзина», свыше 3 тыс. заявок было отправлено на ипотеку и не ипотеку.
Для удобства общая сумма кредита на проект с выбранной комплектацей и земельный участок отображается сразу. Также сохраняется состав выбранного заказа и статус заявки.
Инструмент в том числе упрощает работу подрядчикам, потому что покупатели будут приходить подготовленные, с одобренной заявкой и уже с выбранным проектом и участком.
Как подать заявку
- Перейдите в раздел «Построить дом»
- Выберете участок и проект вашего будущего дома
- Добавьте объекты в корзину — на этом этапе можно понять, подходит ли участок под выбранный проект дома
- Подайте единую заявку на ипотеку по любой из доступных программ
В корзину можно положить все понравившиеся объекты. При этом подать заявку на ипотеку вы сможете только на один проект и на один участок.
Все проекты, представленные в каталоге, предлагаются аккредитованными подрядчиками Сбера. В карточке каждого проекта представлена подробная информация о будущем доме — от планировки и описания материалов до фото и видео уже построенных объектов.
Также здесь можно посмотреть реальные отзывы о строительстве от клиентов Сбербанка (такой отзыв будет отмечен значком «Построено со Сбером»).
Конференция Domclick Digital Day проходит 27 февраля в Казани. Главной темой в этот раз стали инновации, способные изменить будущее индустрии недвижимости. Подробная программа и трансляция доступны на сайте мероприятия.
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