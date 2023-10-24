Топ-10 городов Подмосковья по объему предложения новостроек: какие классы жилья преобладают в объявлениях
В новом ежемесячном исследовании эксперты Домклик отмечают рост спроса на новостройки в крупнейших регионах России. Поэтому аналитический центр Домклик решил изучить предложения на первичном рынке жилья в наиболее активном регионе страны — Московской области.
Эксперты проанализировали объявления о продаже квартир на первичном рынке в десяти населенных пунктах Подмосковья, лидирующих по объему предложения. Выяснилось, что в регионе преобладает недвижимость эконом- и комфорт-классов. К ним относится более 90% предложений. Эксперты также выяснили, насколько характеристики классов первичного жилья в Подмосковье отличаются от параметров классов московских новостроек.
Методология: как и что считали аналитики
Предметом анализа стали объявления о продаже квартир на первичном рынке в десяти населенных пунктах Московской области, которые лидируют по объему предложения. В исследовании учитывались данные из объявлений на Домклик по состоянию на середину октября 2023 года. Было рассмотрено распределение лотов по основным классам: эконом, комфорт, бизнес и премиум. Для каждого класса была рассчитана медианная стоимость квартир.
Также эксперты сравнили характеристики предложения в Подмосковье и Москве: количество объявлений о продаже квартир каждого класса, их медианную стоимость и площадь.
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Новостройки какого класса продают в городах-лидерах Подмосковья по объему предложения
В населенных пунктах Подмосковья, лидирующих по объему предложения квартир на первичном рынке, в основном распространен недорогой класс комфорт. В 6 из 10 населенных пунктов доля такого жилья составляет более 90%, а в Домодедово и Одинцово все выставленные лоты относятся к классу комфорт. Стоимость лота класса комфорт варьируется от 6 до 11 млн руб.
Исключение составляют лишь Ногинск и Звенигород, где преобладает класс эконом (85,9% и 99,5% соответственно). Отметим, что среди населенных пунктов из топ-10 Ногинск и Звенигород расположены дальше всего от Москвы (около 40 км от МКАД). Цены за лот класса эконом находятся в диапазоне от 4 до 9 млн. руб.
В приведенных топ-10 населенных пунктах более дорогие классы жилья встречаются редко. Так, класс бизнес наблюдается лишь в двух локациях на северо-востоке от Москвы: в Мытищах и Щёлково. Процент класса бизнес составляет 33,7% и 20,8% соответственно. А класс премиум представлен только в Химках: доля в общем объеме предложения около 0,1%.
Чем отличается предложение первичного жилья в Москве и Подмосковье
Если сравнивать структуру предложения первичного жилья в Московской области с данными по Москве, то можно выделить ряд отличий.
1. В Подмосковье гораздо больше бюджетного жилья, чем в Москве.
Так, в области совокупная доля жилья классов эконом и комфорт практически достигает 94%. В то же время в столице показатель составляет чуть более 57%.
2. В рамках каждого класса медианная стоимость новостроек в Москве выше, чем в Московской области. При этом наблюдается закономерность: чем выше класс, тем больше разница в ценах.
Например, квартиры класса эконом в столице стоят дороже лотов в области на 1,8 млн (+26,5%), класса комфорт — на 3,6 млн (+43,8%), а класса бизнес — на 11,2 млн (+97,6%) соответственно.
3. В Москве и Подмосковье габариты новостроек отличаются несущественно: в рамках каждого класса различия в площади не превышают 10%.
Так, медианная площадь квартир класса эконом выше в Московской области на 2,3 кв. м (+5,4%), класса комфорт — на 1,1 кв. м (+2,5%), класса бизнес — на 4 кв. м (+7%).
«Наиболее заметные изменения на рынке первичного жилья в столичном регионе отмечаются в сегменте бизнес-класса, — отмечают аналитики Домклик. — По Москве его доля в общем количестве объявлений увеличилась на 5,2%, по области — на 2,2%. Данная тенденция может быть связана с вымыванием с рынка выгодных лотов, а именно объявлений о продаже квартир класса комфорт, чья доля в структуре предложения уменьшилась на 4,9% в Москве и 3% в области».
Ранее аналитики Домклик провели опрос среди покупателей квартир и выяснили, что ключевые критерии, которые влияют на выбор жилого комплекса, меняются в зависимости от класса жилья.