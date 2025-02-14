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Стоимость краткосрочной аренды жилья в межсезонье снизилась на 37%

Дата публикации: 14 фев 2025
Стоимость краткосрочной аренды жилья в межсезонье снизилась на 37%

Аналитический центр Домклик изучил, как изменились цены на самые популярные туристические направления краткосрочной аренды с середины декабря 2024 года — периода оживленного спроса — до начала февраля 2025 года.

Изменение цен в 10 самых популярных городах для посуточной аренды

Данные Домклик24
Данные Домклик24

Ставка посуточной аренды жилья в среднем по стране в феврале 2025 года составила 3,1 тыс. рублей, опустившись почти на 37% относительно середины декабря 2024 года. Данная динамика связана, в первую очередь, с наступлением межсезонья на рынке краткосрочной аренды, в этот период туристическая активность замедляется, а ставки посуточной аренды падают.

Согласно данным Домклик24, значительнее всего цены снизились в Казани — почти на 40% до 3,5 тыс. за ночь. Как видно по данным из инфографики, в декабре 2024 года Казань стала одним из самых дорогих направлений наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Сочи. Также Казань вошла в топ-3 городов-лидеров по спросу на посуточную аренду в новогодние праздники.

В тройку лидеров по снижению арендных ставок также вошли Нижний Новгород и Краснодар. В Нижнем Новгороде стоимость сократилась на 36% и сейчас находится на уровне 2,9 тыс. рублей, в Краснодаре — на 34% до 2,3 тыс. рублей.

Цены понизились и в столичных регионах. В Санкт-Петербурге цены упали на 30% до 3,9 тыс. рублей, в Москве на 23,5% — до 5,2 тыс. рублей. При этом несмотря на снижение ставок, Москва по-прежнему остается самым дорогим городом для краткосрочной аренды жилья.

В рейтинге присутствуют города, в которых ставки посуточной аренды не изменились по сравнению с декабрём 2024 года. Это Кисловодск (4 тыс. руб.) и Ростов-на-Дону (3,5 тыс. руб.).

В межсезонье сократился и срок бронирования — с 4 до 2 дней. Это связано с тем, что в данный период отсутствуют праздничные дни, и большинство пользователей бронируют жильё исключительно на выходные.

Методология

Аналитики проанализировали данные сервиса Домклик24 и вычислили медианную ставку посуточной аренды в городах, пользующихся наибольшим спросом на рынке посуточной аренды, на основе данных по бронированиям, актуальным на середину декабря 2024 года и на начало февраля 2025 года.

На основе полученных данных эксперты рассчитали разницу в ставках аренды за период с середины декабря 2024 года по февраль 2025 года. Также аналитики рассчитали аналогичные данные по России.

Аренда недвижимости
Аналитика Домклик
Новости
Елена Кирова
Елена КироваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области исследований рынка недвижимости
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