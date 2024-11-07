Стоимость краткосрочной аренды в России осенью составила 3,5 тыс. рублей — аналитика
Аналитический центр Домклик продолжает цикл исследований, посвященных рынку краткосрочной аренды. В предыдущих статьях эксперты рассказывали о том, какие города пользуются наибольшей популярностью у туристов и сколько стоит аренда квартиры на сутки.
В этом материале рассказываем, как в последние месяцы менялись цены в данном сегменте и каковы ожидания экспертов. Данные основаны на статистике нового сервиса краткосрочной аренды жилья Домклик24.
Динамика изменения стоимости краткосрочной аренды: популярные направления
Согласно статистике сайта Домклик24, этой осенью средняя стоимость аренды в России составляет около 3,5 тыс. рублей. По отношению к середине года стоимость опустилась на 10%. Что неудивительно, на июль приходится пик туризма и собственники склонны завышать цену предложения.
В регионах, лидирующих по количеству бронирований – Санкт-Петербург, Москва, Казань – динамика значительно более выраженная: снижение цен составило 20%, 8% и 28% соответственно.
Рынок краткосрочной аренды квартир в наиболее активных городах, таких как Санкт-Петербург, Москва и Казань, отличает ярко выраженная сезонность.
Статистика показала, что в пик туристического спроса – середина лета – рост стоимости может достигать 30%. В преддверии Нового года аренда может подорожать еще сильнее.
Стоит отметить, что тенденция снижения цен на краткосрочную аренду отмечается не во всех городах. Например, в Краснодаре сентябрьское значение на 15% выше июльского. Аналитики Домклик объясняют отсутствие корректировки цен особенностями климата: в период «бархатного сезона» поток туристов не ослабевает, а значит, и стоимость не снижается.
Незначительный рост цен также отмечен в Красноярске – на 4%, Ростове-на-Дону – на 4% и в Калининграде – на 2%.
Эксперты поясняют, что в перечисленных городах рынок пока находится на стадии формирования: за последние месяцы количество бронирований выросло в 1,5-3 раза. Отсюда – незначительные колебания усредненных цен, которые пока не позволяют определить тренды рынка.
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