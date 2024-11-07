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Стоимость краткосрочной аренды в России осенью составила 3,5 тыс. рублей — аналитика

Новости
07 нояб 2024
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Стоимость краткосрочной аренды в России осенью составила 3,5 тыс. рублей — аналитика

Аналитический центр Домклик продолжает цикл исследований, посвященных рынку краткосрочной аренды. В предыдущих статьях эксперты рассказывали о том, какие города пользуются наибольшей популярностью у туристов и сколько стоит аренда квартиры на сутки.

В этом материале рассказываем, как в последние месяцы менялись цены в данном сегменте и каковы ожидания экспертов. Данные основаны на статистике нового сервиса краткосрочной аренды жилья Домклик24.

Динамика изменения стоимости краткосрочной аренды: популярные направления

Согласно статистике сайта Домклик24, этой осенью средняя стоимость аренды в России составляет около 3,5 тыс. рублей. По отношению к середине года стоимость опустилась на 10%. Что неудивительно, на июль приходится пик туризма и собственники склонны завышать цену предложения.

В регионах, лидирующих по количеству бронирований – Санкт-Петербург, Москва, Казань – динамика значительно более выраженная: снижение цен составило 20%, 8% и 28% соответственно.

Рынок краткосрочной аренды квартир в наиболее активных городах, таких как Санкт-Петербург, Москва и Казань, отличает ярко выраженная сезонность.

Статистика показала, что в пик туристического спроса – середина лета – рост стоимости может достигать 30%. В преддверии Нового года аренда может подорожать еще сильнее.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Стоит отметить, что тенденция снижения цен на краткосрочную аренду отмечается не во всех городах. Например, в Краснодаре сентябрьское значение на 15% выше июльского. Аналитики Домклик объясняют отсутствие корректировки цен особенностями климата: в период «бархатного сезона» поток туристов не ослабевает, а значит, и стоимость не снижается.

Незначительный рост цен также отмечен в Красноярске – на 4%, Ростове-на-Дону – на 4% и в Калининграде – на 2%.

Эксперты поясняют, что в перечисленных городах рынок пока находится на стадии формирования: за последние месяцы количество бронирований выросло в 1,5-3 раза. Отсюда – незначительные колебания усредненных цен, которые пока не позволяют определить тренды рынка.

Аренда недвижимости
Аналитика Домклик
Новости
Путешествия
Курс недвижимости
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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