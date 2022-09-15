Спрос на вторичное жилье в Москве взлетел на 40% в августе
Спрос на вторичное жилье в Москве в августе вырос на 40% по сравнению с июлем. По отношению к августу прошлого года этот показатель оказался ниже на 10%. Такие данные приводитриелторская компания «Инком-Недвижимость». Под спросом там подразумевают число авансовых платежей и сделок, которые были заключены в компании.
На ипотечные сделки пришлась треть от общего объема — 33,4%, что немного превышает показатели июля (32,1%), но еще не дотягивает до уровня августа 2021 года (45%).
Что привлекает покупателей
Рост спроса в компании связывают с решением продавцов дать дисконт покупателям — в июле-августе многие собственники были готовы делать скидки в среднем на 15% от изначальной цены. С начала весны, когда цены на «вторичку» взлетели, многие не решались делать скидки, ожидая дальнейшего роста стоимости.
«Грамотная дисконтная политика на перегретом рынке — основной инструмент привлечения покупателей», — пояснил директор управления вторичного рынка компании Сергей Шлома.
Что будет дальше
В компании «Инком-Недвижимость» полагают, что в ближайшей перспективе вторичный сегмент «будет удерживать равновесие». Во многом это связано с непростой экономической ситуацией и сильными инфляционными ожиданиями. Вместе с тем, недвижимость останется приоритетным вариантом инвестиций.
«Это консервативный актив, то есть самый надежный и безопасный, та тихая гавань, где можно чувствовать себя защищенным. Соответственно, падения спроса на недвижимость не ожидается», — отметил Шлома.
Что происходит в регионах
По данным Домклик, восстановление рынка вторичной недвижимости в России продолжается, но темп роста количества сделок начал снижаться: в июле прирост общего количества сделок по всем регионам составил 58%, а в августе — 44%. Тем не менее, «вторичка», несмотря на развитие льготных программ, востребована среди покупателей в большей степени, чем первичное жилье. Доля сделок на вторичном рынке по стране составляет 73,3%, в то время как на первичном — 19,6%.
Цены на вторичное жилье в регионах продолжают расти, следует из анализа рынка Домклик. Прирост стоимости квадратного метра по всем регионам России в августе составил 3,6% (в июле — 3,5%), но наибольший зафиксирован на Алтае, в Севастополе и Карачаево-Черкессии.