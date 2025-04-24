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Сбер выдал 24 млрд рублей по Дальневосточной и Арктической ипотеке в первом квартале

Дата публикации: 24 апр 2025
Сбер выдал 24 млрд рублей по Дальневосточной и Арктической ипотеке в первом квартале

По итогам первого квартала 2025 года Сбер выдал 24 млрд рублей в рамках льготной программы «Дальневосточная и Арктическая ипотека», что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля программы в общем объёме ипотечных выдач Сбера увеличилась на 1 п.п., достигнув 6,5%.

Более половины всех выдач пришлось на три региона-лидера — Приморский край (27,4%), Республика Бурятия (20,8%) и Хабаровский край (16,6%). Об этом сообщил Алексей Лейпи, директор департамента «Домклик» Сбербанка, в ходе конференции Domclick Digital Day во Владивостоке.

Какое жильё берут в ипотеку по «Дальневосточной и Арктической ипотеке»

Согласно условиям программы «Дальневосточная и Арктическая ипотека», клиенты могут купить жильё на первичном и вторичном рынках, а также в сегменте ИЖС. При этом готовые квартиры доступны для покупки у физического лица в сельских населённых пунктах и моногородах. В Магаданской области и Чукотском автономном округе можно купить любое вторичное жильё.

Данные Сбера
Данные Сбера

Первичное жильё

В первом квартале 2025 года доля новостроек в общем объеме выдач по программе составила 82%, увеличившись на 10 п.п. относительно четвертого квартала 2024 года. 

Наибольший спрос на первичное жильё отмечен в Хабаровском крае (94%), Архангельской области (92%) и Республике Бурятия (88%).

Вторичное жильё

Доля вторичного жилья составила 16% (-2 п.п.) относительно четвертого квартала 2024 года. 

Самая высокая доля готового жилья, оформленного в ипотеку по Дальневосточной и Арктической программам, была отмечена в Амурской области (57%). Около 40% составила доля вторичного жилья в Сахалинской области, а тройку лидеров по спросу на готовые квартиры замкнул Камчатский край (27%).

ИЖС

Доля ИЖС в объёмах выдач по Дальневосточной и Арктической ипотеке продолжает оставаться на невысоком уровне (1%). Тем не менее, относительно средних показателей доля ИЖС высока в Камчатском крае (10%) и Республике Якутия (6%).

Неипотечные сделки в регионах Дальнего Востока и Арктической зоны

Данные Сбера. На графике показана доля ипотечных сделок и сделок без привлечения ипотеки в разрезе по региону, а сами регионы отсортированы по доле убывания ипотечных сделок. Отображены регионы-лидеры по общему количеству сделок — ипотечных и неипотечных.
Данные Сбера. На графике показана доля ипотечных сделок и сделок без привлечения ипотеки в разрезе по региону, а сами регионы отсортированы по доле убывания ипотечных сделок. Отображены регионы-лидеры по общему количеству сделок — ипотечных и неипотечных.

Жители регионов, в которых доступна Дальневосточная и Арктическая ипотека, активно приобретают жильё и за собственные средства. По итогам первого квартала 2025 года количество неипотечных сделок с использованием сервисов Сбера превысило 8,4 тыс. — это 55% от общего количества всех сделок с недвижимостью в городах и регионах Дальнего Востока и Арктической зоны.

Регионами-лидерами по доле неипотечных сделок стали Республика Карелия (66%), Камчатский край (54%), а также Мурманская область и Красноярский край — по 46%.

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Аналитика Домклик
Новости
Domclick Digital Day
Елена Кирова
Елена КироваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области исследований рынка недвижимости
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