Сбер запустил программу развития имени Николая Васева
Сбербанк и благотворительный фонд «Вклад в будущее» открыли специальную программу «Колибри» имени Николая Васева, который был руководителем блока «Развитие клиентского опыта В2С».
Николай Васев проработал в Сбербанке более 12 лет. Он в том числе руководил IT-стартапом «Домклик» и цифровым сервисом оформления ипотеки «Фабрика сделок».
«Колибри» будет соединять возможности и технологии с людьми, которым такие помощь и поддержка понадобятся.
«Для нас очень важно поддерживать инициативы Николая, ведь тем самым мы продолжаем дело его жизни, сохраняем преемственность идей и развиваем человекоцентричность внутри нашей команды», — заявил зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
Он также выразил уверенность в том, что благодаря общим усилиям программа станет примером сплоченности Сбера и началом еще одной доброй традиции.
«А символ небольшой птички колибри пусть говорит всем нам: малыми делами мы можем поменять жизнь», — подытожил Попов.
А что случилось с самим Николаем Васевым
Елена К.здравствуйте. К сожалению, он ушел из жизни в ноябре 23-го года.