Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
1 мин
1K

Сбер запустил программу развития имени Николая Васева

Дата публикации: 16 мая 2024
Сбер запустил программу развития имени Николая Васева

Сбербанк и благотворительный фонд «Вклад в будущее» открыли специальную программу «Колибри» имени Николая Васева, который был руководителем блока «Развитие клиентского опыта В2С».

Николай Васев проработал в Сбербанке более 12 лет. Он в том числе руководил IT-стартапом «Домклик» и цифровым сервисом оформления ипотеки «Фабрика сделок».

«Колибри» будет соединять возможности и технологии с людьми, которым такие помощь и поддержка понадобятся.

«Для нас очень важно поддерживать инициативы Николая, ведь тем самым мы продолжаем дело его жизни, сохраняем преемственность идей и развиваем человекоцентричность внутри нашей команды», — заявил зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Он также выразил уверенность в том, что благодаря общим усилиям программа станет примером сплоченности Сбера и началом еще одной доброй традиции.

«А символ небольшой птички колибри пусть говорит всем нам: малыми делами мы можем поменять жизнь», — подытожил Попов.

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии2
Е
Елена К.
17 мая 2024

А что случилось с самим Николаем Васевым

Домклик
17 мая 2024

Елена К.здравствуйте. К сожалению, он ушел из жизни в ноябре 23-го года.

Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
40
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
889
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал