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Сбер выдал первые кредиты по IT-ипотеке

Дата публикации: 25 мая 2022
Сбер выдал первые кредиты по IT-ипотеке

Сегодня, 25 мая, СберБанк выдал первые кредиты по программе «Ипотека для IT-специалистов».Самый первый IT-кредит выдан в Санкт-Петербурге на сумму 4,9 млн рублей сроком на 36 месяцев и ставкой 4,7%.

По данным Домклик, всего было принято более 3 000 заявок по этой программе на сумму более 32 млрд рублей.

Основные условия программы при оформлении ипотеки в СберБанке:

  • Процентная ставка — от 4,7% годовых
  • Максимальная сумма — 18 млн рублей для приобретения жилья на территории региона от 1 млн человек и 9 млн рублей — в остальных регионах РФ
  • Требования к заёмщикам — взять ипотеку по льготной ставке могут работники в возрасте от 22 до 44 лет включительно, заключившие трудовой договор с IT-компанией, которая аккредитована Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и не менее одного квартала пользуется налоговыми льготами
  • Минимальный доход сотрудника за последние 3 месяца (с учётом НДФЛ) — от 150 000 рублей, если место работы зарегистрировано на территории региона численностью от 1 млн человек, и от 100 000 рублей для сотрудников компаний, зарегистрированных на территории регионов численностью до 1 миллиона человек

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Илья Шайдуров
Автор статьи
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