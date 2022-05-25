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Сбер выдал первые кредиты по IT-ипотеке
Дата публикации: 25 мая 2022
Сегодня, 25 мая, СберБанк выдал первые кредиты по программе «Ипотека для IT-специалистов».Самый первый IT-кредит выдан в Санкт-Петербурге на сумму 4,9 млн рублей сроком на 36 месяцев и ставкой 4,7%.
По данным Домклик, всего было принято более 3 000 заявок по этой программе на сумму более 32 млрд рублей.
Основные условия программы при оформлении ипотеки в СберБанке:
- Процентная ставка — от 4,7% годовых
- Максимальная сумма — 18 млн рублей для приобретения жилья на территории региона от 1 млн человек и 9 млн рублей — в остальных регионах РФ
- Требования к заёмщикам — взять ипотеку по льготной ставке могут работники в возрасте от 22 до 44 лет включительно, заключившие трудовой договор с IT-компанией, которая аккредитована Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и не менее одного квартала пользуется налоговыми льготами
- Минимальный доход сотрудника за последние 3 месяца (с учётом НДФЛ) — от 150 000 рублей, если место работы зарегистрировано на территории региона численностью от 1 млн человек, и от 100 000 рублей для сотрудников компаний, зарегистрированных на территории регионов численностью до 1 миллиона человек
Подать заявку на IT-ипотеку
Илья Шайдуров
Автор статьи
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