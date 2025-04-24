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Новости
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Выбрать дом и подрядчика на Домклик стало еще удобнее

Дата публикации: 24 апр 2025
Выбрать дом и подрядчика на Домклик стало еще удобнее

Домклик запустил новые функции в разделе о загородной недвижимости «Построить дом». Среди нововведений в том числе рейтинг подрядчиков и страница с коттеджными поселками. Об этом сообщил лидер кластера «Витрина загородной недвижимости» Домклик Дмитрий Чернов в ходе выступления на Domclick Digital Day во Владивостоке.

Подробнее об этих возможностях — ниже.

Рейтинг надежных подрядчиков в ИЖС

Он учитывает максимально полную информацию о подрядчике: документы, аккредитацию банком, его активное участие в сделках, результаты работ, актуальность проектов и фотографий построенных домов, а также отзывы клиентов, которые заключили сделки с ним ранее. В совокупности это поможет людям определиться с выбором и быть спокойнее за качество строительства своего дома.

Раздел «Коттеджные поселки»

В нем застройщики публикуют карточки своих готовых или строящихся поселков с данными об инфраструктуре и фото. В свою очередь, потенциальный покупатель может изучить в одном месте информацию обо всех поселках в подходящих локациях и посмотреть активные объявления.

Удобный и быстрый поиск объектов

Чтобы облегчить выбор подходящего дома, Домклик внедрил функцию «Быстрый поиск». Клиенту достаточно ответить всего на четыре ключевых вопроса — и система мгновенно предложит наиболее релевантные варианты. Такая простота интерфейса делает поиск комфортным и понятным даже для тех, кто впервые покупает загородную недвижимость.

Детализированная проверка объявлений в Росреестре

У продавцов загородной недвижимости есть возможность получить на свои объявления значок «Проверено в Росреестре». Наличие такой отметки означает, что объекты прошли официальную верификацию. Таким образом, пользователи могут минимизировать риски, связанные с покупкой недвижимости, и получить дополнительные гарантии надежности сделки. Специальную проверку Росреестром проходит каждый второй объект загородной недвижимости на Домклик.

Лидер кластера «Витрина загородной недвижимости» Домклик Дмитрий Чернов:

С момента запуска раздел «Построить дом» посетили свыше 5 млн уникальных пользователей. Здесь собрана вся необходимая информация о строительстве загородного жилья: от выбора проекта до оформления ипотеки Сбербанка на ИЖС. Мы продолжаем развивать экосистему услуг для тех, кто мечтает о загородном доме. Теперь наши клиенты cмогут быстро находить лучшие предложения и уверенно выбирать надежных партнеров среди множества вариантов на рынке.

Выбрать загородный дом на Домклик>>

Новости
Domclick Digital Day
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
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