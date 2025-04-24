Мужчины в браке чаще всего покупают дома и участки в ипотеку: аналитика Домклик
В Домклик изучили сделки по ипотеке Сбербанка на приобретение земельных участков и жилых домов и составили портрет покупателя загородной недвижимости.
Так, исполнительный директор «Домклик» Дмитрий Чернов в ходе выступления на Domclick Digital Day во Владивостоке рассказал, что медианный возраст заёмщика, приобретающего загородное жильё в России, составил 37 лет. При этом мужчины оформляют такую ипотеку чаще — их доля составляет 53%, доля женщин — 47% соответственно.
Большинство покупателей (69%) состоят в официальном браке, при этом у 62% нет детей.
Средний чек ипотечного кредита на покупку загородной недвижимости составил 3,78 млн рублей.
В Приморском крае портрет покупателя жилого дома и земельного участка практически не отличается от общероссийского:
- возраст — 38 лет
- мужчины — 53%, женщины — 47%
- в браке — 69%
- есть дети — 40,5%
При этом средний чек ипотеки в регионе оказался выше, чем по России, и составил 5,38 млн рублей.
Если вы планируете купить или построить собственный дом с помощью ипотеки, то наверняка изучаете разные программы. В статье подробно рассказали, на каких условиях сейчас можно оформить такой кредит.
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