Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
128

Мужчины в браке чаще всего покупают дома и участки в ипотеку: аналитика Домклик

Дата публикации: 24 апр 2025
Мужчины в браке чаще всего покупают дома и участки в ипотеку: аналитика Домклик

В Домклик изучили сделки по ипотеке Сбербанка на приобретение земельных участков и жилых домов и составили портрет покупателя загородной недвижимости.

Так, исполнительный директор «Домклик» Дмитрий Чернов в ходе выступления на Domclick Digital Day во Владивостоке рассказал, что медианный возраст заёмщика, приобретающего загородное жильё в России, составил 37 лет. При этом мужчины оформляют такую ипотеку чаще — их доля составляет 53%, доля женщин — 47% соответственно.

Большинство покупателей (69%) состоят в официальном браке, при этом у 62% нет детей.

Средний чек ипотечного кредита на покупку загородной недвижимости составил 3,78 млн рублей.

В Приморском крае портрет покупателя жилого дома и земельного участка практически не отличается от общероссийского:

  • возраст — 38 лет
  • мужчины — 53%, женщины — 47%
  • в браке — 69%
  • есть дети — 40,5%

При этом средний чек ипотеки в регионе оказался выше, чем по России, и составил 5,38 млн рублей.

Если вы планируете купить или построить собственный дом с помощью ипотеки, то наверняка изучаете разные программы. В статье подробно рассказали, на каких условиях сейчас можно оформить такой кредит.

Загородная недвижимость: строительство и покупка
Аналитика Домклик
Новости
Domclick Digital Day
Ольга Маслевская
Ольга МаслевскаяВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области ипотеки и ИЖС
Хотите купить или построить дом? Подходите под описанный портрет?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии
Комментариев к статье пока нет.
Вы можете оставить первый.

Актуальное

Лимиты по «IT-ипотеке» отменили
сегодня 12:17
786
Режим работы офисов Сбера на майские праздники
сегодня 11:00
749
В России утвердили правила освоения земель для садоводов и дачников
сегодня 08:31
467
Росреестр запустил приложение госуслуг для граждан и кадастровых инженеров
вчера 10:00
867
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал
  • Главная
  • Новости