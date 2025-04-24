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Получить «Дальневосточную ипотеку» на ИЖС в Сбере снова можно траншами

Дата публикации: 24 апр 2025
Получить «Дальневосточную ипотеку» на ИЖС в Сбере снова можно траншами

Сбербанк возобновил выдачи кредитов на строительство частного дома по «Дальневосточной и арктической ипотеке» частями. Об этом сообщил лидер кластера «Витрина загородной недвижимости» Домклик Дмитрий Чернов в ходе выступления на Domclick Digital Day во Владивостоке.

Такая возможность доступна клиентам, которые строят дом с проверенным подрядчиком.

Как работают транши? Заемщик получает кредит на возведение дома частями и платит проценты только за ту часть, которую взял. Это позволяет снизить финансовую нагрузку и сократить общую переплату по кредиту. Кроме этого, такая модель ипотеки повышает уверенность в надежности подрядчика, поскольку для получения каждого последующего транша банк проверяет ход строительства объекта.

Льготная программа «Дальневосточная и арктическая ипотека» позволяет взять кредит на покупку и строительство жилья на Дальнем Востоке и в Арктической зоне РФ. Минимальная ставка по кредиту — от 1,99%, первоначальный взнос — от 20,1%.

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Как получить Дальневосточную ипотеку в Сбербанке

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Domclick Digital Day
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
Насколько удобен такой механизм выдачи ипотеки?
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