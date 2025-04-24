Получить «Дальневосточную ипотеку» на ИЖС в Сбере снова можно траншами
Сбербанк возобновил выдачи кредитов на строительство частного дома по «Дальневосточной и арктической ипотеке» частями. Об этом сообщил лидер кластера «Витрина загородной недвижимости» Домклик Дмитрий Чернов в ходе выступления на Domclick Digital Day во Владивостоке.
Такая возможность доступна клиентам, которые строят дом с проверенным подрядчиком.
Как работают транши? Заемщик получает кредит на возведение дома частями и платит проценты только за ту часть, которую взял. Это позволяет снизить финансовую нагрузку и сократить общую переплату по кредиту. Кроме этого, такая модель ипотеки повышает уверенность в надежности подрядчика, поскольку для получения каждого последующего транша банк проверяет ход строительства объекта.
Льготная программа «Дальневосточная и арктическая ипотека» позволяет взять кредит на покупку и строительство жилья на Дальнем Востоке и в Арктической зоне РФ. Минимальная ставка по кредиту — от 1,99%, первоначальный взнос — от 20,1%.
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