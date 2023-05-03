Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
2K

Сбер в апреле зафиксировал рекордный спрос на ипотеку с начала 2023 года

Дата публикации: 03 мая 2023
Сбер в апреле зафиксировал рекордный спрос на ипотеку с начала 2023 года

Сбер выдал 104,3 тыс. ипотек на 336,7 млрд рублей в апреле. По данным Домклик, это рекорд с начала 2023 года.

В денежном выражении прирост по сравнению с предыдущим месяцем составил около 1%. В марте 2023 года Сбер выдал 103,6 тыс. жилищных кредитов на 334 млрд рублей.

Какие программы востребованы

Среди клиентов Сбера по-прежнему востребована льготная ипотека: 37,4 тыс. кредитов на 154 млрд рублей было оформлено в апреле по программам «Семейная ипотека», «Господдержка», «Дальневосточная ипотека» и «Ипотека для IT».

По «Семейной ипотеке» россияне взяли жилищные кредиты на 72,4 млрд рублей, «Господдержке» — на 63,5 млрд, «Дальневосточной ипотеке» — на 10 млрд, «Ипотеке для IT» — на 8,2 млрд (+7%, рекорд за всё время действия программы).

По данным Домклик, максимальный объём выдач по льготным программам зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Московской и Свердловской областях.

Всего за первые четыре месяца 2023 года банк выдал 339 тыс. ипотек на 1,1 трлн рублей.

Читайте также: Какая ипотека лучше: популярные ипотечные программы, как получить скидку на ставку по ипотеке Сбера

Новости
Новости Сбера
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
26
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
849
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
121
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал