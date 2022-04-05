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Сбер установит ставку по льготной ипотеке ниже 12%

Дата публикации: 05 апр 2022
Сбер установит ставку по льготной ипотеке ниже 12%

Сбербанк продолжает прием заявок по льготной ипотеке — при этом не делит заявки клиентов, подающих до и после вступления в силу постановления Правительства РФ. Кроме того, Сбербанк установит ставку по программам льготной ипотеки ниже ориентира, указанного в постановлении Правительства РФ: новая ставка в банке по программе «Господдержка 2020» составит от 11,7%.

Все заявки будут автоматически обновлены под новые условия льготной ипотеки: процентная ставка, максимальная сумма кредита, первоначальный взнос и статус заявки будут доступны в личном кабинете Домклик. Новую заявку на льготную ипотеку клиенту подавать не нужно.

По программам с господдержкой размер первоначального взноса составит от 15% стоимости недвижимости. Также по программе «Господдержка 2020» сроком на 3 месяца будет увеличена максимальная сумма кредита для Москвы, Московской области, Ленинградской области и Санкт-Петербурга с 3 до 12 миллионов рублей, для остальных регионов — с 3 до 6 миллионов рублей. 

Сбер также напоминает, что все выдачи по программам господдержки до 6 апреля включительно осуществляются по текущим условиям. Сбербанк рекомендует клиентам, которые хотят зафиксировать ранее одобренные условия, выйти на сделку до 6 апреля включительно.

Сегодня ипотека остается доступным способом приобрести жилье, и поддержка рынка со стороны государства остается актуальной. Сбер, как социальный банк, реагирует на все вызовы и готов обеспечить максимально комфортные условия для покупки жилья. В жизни клиентов ничего не поменяется — их заявки будут автоматически актуализированы под новые условия.

Сбер установит ставку по льготной ипотеке ниже 12% №1
Николай Васёв
Вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

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Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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