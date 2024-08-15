Сбер упростил выдачу ипотеки частями
Сбер и застройщик ФСК провели первые сделки с автоматической выдачей второй части ипотечного кредита — без посещения офиса банка. Клиенты купили жилье в ЖК Sky Garden и «1-й Шереметьевский».
Как работает программа
Сумма ипотечного кредита делится на несколько частей: например, 10% выдаются сразу после заключения договора, оставшиеся 90% — не позднее чем за месяц до даты ввода дома в эксплуатацию.
Проценты начисляются не на всю сумму кредита, а только на 10% от нее, благодаря чему ежемесячный платеж и финансовая нагрузка на клиента существенно снижаются.
В чем удобство автоматической выдачи кредита
«Автоматизация процесса по выдаче второй части кредита позволяет исключить необходимость повторного посещения офиса Сбера. Это особенно актуально для клиентов из регионов, где ипотечный офис находится только в крупных городах, либо для молодых семей или офисных работников, которые не располагают дополнительным временем для посещения банка», — говорит руководитель управления прямых продаж ГК ФСК Екатерина Чурюкина.
По ее словам, это также позволяет снизить риски для застройщика в тех случаях, когда клиент не пришел в банк для выдачи второй или последующих частей для полной оплаты жилья.
Программа распространяется на рыночную ипотеку. Клиент может взять до 100 млн руб. на покупку жилья в строящихся объектах. Минимальный первоначальный взнос — от 15,1%.
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