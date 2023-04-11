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Сбер улучшит условия ипотеки на коммерческую недвижимость для физлиц

Дата публикации: 11 апр 2023
Сбер улучшит условия ипотеки на коммерческую недвижимость для физлиц

До конца апреля Сбер расширит условия коммерческой ипотеки для физлиц. Клиенты банка смогут приобрести коммерческую недвижимость не только на вторичном, но и на первичном рынке.

Ипотека будет предоставляться на объекты, которые строятся по договорам долевого участия и аккредитованы Сбербанком. Это означает, что застройщик должен соответствовать требованиям законодательства в сфере жилищного строительства и критериям банка.

Ставка по такой ипотеке на Домклик составит от 12,4% годовых, первоначальный взнос — от 30%. Срок кредита — от одного года до 25 лет, сумма — от 500 тыс. до 100 млн рублей. Обеспечением по ипотеке выступает купленная коммерческая недвижимость. Другие залоги и поручительства программой не предусмотрены.

Ипотеку на коммерческую недвижимость могут взять имеющие подтверждённый доход заёмщики от 21 года до 75 лет, в том числе самозанятые (за исключением индивидуальных предпринимателей, бенефициаров и собственников бизнеса с долей владения более 25%, руководителей и генеральных директоров предприятий).

Коммерческая недвижимость для приобретения в такую ипотеку должна находиться на первом этаже многоквартирного дома в одном из 200 городов России.

Рассчитать коммерческую ипотеку

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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