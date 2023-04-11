Сбер улучшит условия ипотеки на коммерческую недвижимость для физлиц
До конца апреля Сбер расширит условия коммерческой ипотеки для физлиц. Клиенты банка смогут приобрести коммерческую недвижимость не только на вторичном, но и на первичном рынке.
Ипотека будет предоставляться на объекты, которые строятся по договорам долевого участия и аккредитованы Сбербанком. Это означает, что застройщик должен соответствовать требованиям законодательства в сфере жилищного строительства и критериям банка.
Ставка по такой ипотеке на Домклик составит от 12,4% годовых, первоначальный взнос — от 30%. Срок кредита — от одного года до 25 лет, сумма — от 500 тыс. до 100 млн рублей. Обеспечением по ипотеке выступает купленная коммерческая недвижимость. Другие залоги и поручительства программой не предусмотрены.
Ипотеку на коммерческую недвижимость могут взять имеющие подтверждённый доход заёмщики от 21 года до 75 лет, в том числе самозанятые (за исключением индивидуальных предпринимателей, бенефициаров и собственников бизнеса с долей владения более 25%, руководителей и генеральных директоров предприятий).
Коммерческая недвижимость для приобретения в такую ипотеку должна находиться на первом этаже многоквартирного дома в одном из 200 городов России.