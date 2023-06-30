Сбер снизил ставки по льготным программам ипотеки, рейтинг районов с самыми низкими ценами на вторичку в Москве — главное за неделю
- Сбер снизил ставки по льготной ипотеке на новостройки
- Где самая недорогая вторичка в Москве — аналитика Домклик
- Возобновился приём заявок на Сельскую ипотеку
- Центробанк России 21 июля может повысить ключевую ставку
- Сбер улучшил ипотеку на жильё в залоге у других банков
- В России с 1 января 2024 года запустят систему долгосрочных сбережений
- Другие интересные статьи прошедшей недели
1. Сбер снизил ставки по льготной ипотеке на новостройки
Сбер запустил специальные скидки на ставку по льготным программам ипотеки — «Господдержка» и «Семейная ипотека».
В рамках программы «Господдержка» на Домклик можно получить сниженную ставку — от 3,9% годовых на покупку квартиры в новостройке. Максимальный дисконт для клиентов по специальной скидке составит 3,8%.
Более 3 лет прошло с момента запуска ипотеки с господдержкой. Программа поддержала как покупателей недвижимости, так и строительную отрасль в непростой ситуации. Почти 600 тысяч россиян воспользовались льготными условиями для приобретения нового жилья в Сбере. Всё это время мы неоднократно улучшали программу, а сейчас снижаем ставки на новостройки до 3,9% годовых в период строительства.
Уверены, что это поможет нашим клиентам приобрести жильё на выгодных условиях и снизит финансовую нагрузку на покупателей, которые ожидают завершения строительства и переезда в новую квартиру.
Минимальная ставка по ипотеке действует в период строительства новостройки при оформлении электронной регистрации, страховании жизни и здоровья и сроке кредита от 20 лет.
Сниженная ставка по «Семейной ипотеке» составит от 1,9% годовых, а для жителей Дальнего Востока — от 0,9%. Скидка до 3,8% будет также действовать весь период строительства новостройки при сроке кредита от 20 лет.
Узнать, как получить ипотеку с господдержкой и семейную ипотеку
2. Где самая недорогая вторичка в Москве — аналитика Домклик
Молжаниновский, Текстильщики и Южное Бутово вошли в тройку районов Москвы с самой низкой стоимостью вторичного жилья, выяснили аналитики Домклик.
Топ-10 районов Москвы с наименьшей минимальной стоимостью кв. м. вторичной недвижимости (данные Домклик на июнь 2023 года):
Самую низкую стоимость вторичного жилья в Москве мы зафиксировали в районах Молжаниновский, Текстильщики и Южное Бутово. Минимальная цена квадратного метра в этих районах составляет 157, 160 и 177 тысяч рублей соответственно, а средняя — 210, 252 и 226 тысяч рублей.
Для сравнения, средняя стоимость вторичного жилья, расположенного в центральных районах Москвы, достигает 1,1 млн рублей за квадратный метр.
Узнать, как купить квартиру на вторичном рынке в ипотеку
3. Возобновился приём заявок на Сельскую ипотеку
Сбер 29 июня открыл приём заявок по программе Сельская ипотека, которая позволяет купить или построить жильё в сельской местности по льготной ставке от 2,7%.
Минимальный первоначальный взнос — 15% от стоимости недвижимости. Для клиентов, не предоставивших подтверждение дохода и занятости, — 50%. Максимальный срок кредита — 25 лет, а максимальная сумма зависит от того, где находится жильё.
Напомним, что банк выдаёт кредиты по льготной программе в пределах выделенных правительством лимитов.
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4. Центробанк России 21 июля может повысить ключевую ставку
Центробанк России на ближайшем заседании директоров 21 июля рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки, которая держится на уровне 7,5% с сентября прошлого года.
В своем Telegram-канале мы проводим опрос среди читателей, чтобы узнать их мнение о повышении ставки ЦБ. Большинство ожидает, что ставку всё-таки повысят. Поделитесь своим мнением.
Ключевая процентная ставка определяет минимальный процент, под который ЦБ выдаёт банкам кредиты или берёт их средства на хранение. С населением Банк России напрямую не работает — взять кредит по ключевой ставке человек не может, он может обратиться в коммерческий банк. Но в большинстве банков она привязана к ставке облигаций федерального займа (ОФЗ). Разница между ставкой ОФЗ и ключевой ставкой ЦБ может быть значительной.
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5. Сбер улучшил ипотеку на жильё в залоге у других банков
Сбер расширил список недвижимости, которую можно купить по программе «Залоговые объекты других банков».
Если раньше можно было приобрести только квартиру, то теперь клиентам банка доступны: на вторичном рынке — квартира, жилой дом с земельным участком и таунхаус, а на первичном — квартира и апартаменты.
Также теперь купить квартиры в новостройках, которые находятся в залоге по ипотеке у других банков, можно по льготной программе «Семейная ипотека» по ставке — от 5,7% годовых.
6. В России с 1 января 2024 года запустят систему долгосрочных сбережений
Госдума приняла закон о программе долгосрочных сбережений россиян, которая заработает с 1 января 2024 года. Россияне смогут копить деньги, которые застрахуют по аналогии с вкладами. В этом им также поможет государство.
Участие в программе будет добровольным. Жителям нужно заключить договор с одним или несколькими негосударственными пенсионными фондами минимум на 15 лет и вносить деньги самостоятельно, за счёт пенсионных накоплений или через работодателя.
Использовать их как дополнительный доход можно будет после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Снять деньги со вклада без потери дохода можно будет только в особых жизненных ситуациях.
Кроме того, в рамках программы будет предусмотрен налоговый вычет.
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