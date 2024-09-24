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Коммерческая недвижимость

Как перевести нежилое помещение в жилое
24 сен 2024
24K
Что такое апартаменты и как проверить апартаменты перед покупкой
23 июл 2024
1K
В чем разница между апартаментами и квартирой
09 июл 2024
117K
Как взять ипотеку на покупку коммерческой недвижимости в Сбере: инструкция
21 июн 2024
30K
Инвестиции в недвижимость в 2024 году: как грамотно вложить деньги и сколько можно заработать
11 мар 2024
17K
Ликвидность недвижимости: что это такое и что на нее влияет
26 нояб 2023
15K
Сбер снизил ставки по льготным программам ипотеки, рейтинг районов с самыми низкими ценами на вторичку в Москве — главное за неделю
30 июн 2023
42K
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