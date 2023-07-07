Сбер снизил ставки на IT-ипотеку до 0,9%, государство упростит продажу жилья с маткапиталом — главное за неделю
- В России упростят продажу жилья с маткапиталом
- Купить квартиру в новостройке за свои средства в Сбере теперь можно полностью онлайн
- Центробанк России зафиксировал сокращение ипотечных схем
- Сбер снизил ставки по IТ-ипотеке на новостройки до 0,9% годовых
- Управляющие компании в России начнут штрафовать за отказ жильцам в перерасчете
- Рекордный с начала года спрос на ипотеку зафиксирован в Сбере в июне
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1. В России упростят продажу жилья с маткапиталом
Законопроект, который упростит продажу квартир, купленных в ипотеку с помощью материнского капитала, внесли в Госдуму.
Сейчас сделки с недвижимостью, купленной на маткапитал, осложнены тем, что их нужно согласовывать с органами опеки. Из-за ожидания решения продавцам приходится идти на уступки и делать скидки. В случае, когда семья хочет приобрести квартиру в новостройке по договору долевого участия, сделка может быть невозможна в принципе.
В Госдуме и правительстве обсуждались такие способы: отменить обязанность родителей выделять долю детям в жилье или разрешить менять долю детей в жилье на долю в квартире близкого родственника.
Получение согласия органов опеки также планируют перевести в онлайн-формат и сократить время для ответа.
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2. Купить квартиру в новостройке за свои средства в Сбере теперь можно полностью онлайн
Сбер интегрировал сервис «Госключ» в процесс заключения сделок с недвижимостью на Домклик. Теперь купить недвижимость у застройщика за собственные средства можно полностью онлайн, без посещения офиса банка, быстро, удобно и безопасно.
Раньше клиенту нужно было как минимум один раз прийти в отделение Сбера, чтобы получить сертификат усиленной квалифицированной подписи. С приложением «Госключ» договор участия в долевом строительстве подписывается дистанционно.
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3. Центробанк России зафиксировал сокращение ипотечных схем
Сомнительных ипотечных схем на рынке становится меньше, сообщили в Центробанке. Регулятор продолжает изучать риски и распространение схем, когда заемщикам предлагают заплатить за пониженную ставку по ипотеке.
С 30 мая Центробанк стал ограничивать ипотеку с экстремально низкими ставками, которые достигаются за счет завышения цен на недвижимость до 30%. Позднее на рынке стали появляться нестандартные предложения, например застройщики предлагали возврат первоначального взноса по ипотеке в размере 15% от стоимости квартиры, при этом цена недвижимости вырастала на 10–15%. В ЦБ заявили, что если подобные механизмы продолжат появляться, их будут запрещать на законодательном уровне.
4. Сбер снизил ставки по IТ-ипотеке на новостройки до 0,9% годовых
Сбер запустил новый дисконт, который позволяет снизить ставку по льготной программе «Ипотека для IT» на Домклик до 0,9% годовых на покупку квартиры в новостройке.
Выбрать квартиру со сниженной ставкой по ипотеке можно в 546 ЖК по всей России на Домклик.
Изначально в Сбере ставка по IT-ипотеке были ниже заявленных 5%, поэтому с момента запуска программы почти 8 тысяч IT-специалистов пробрели жильё на льготных условиях в Сбере. Мы выдали кредиты на общую сумму 60 млрд рублей. Кроме того, вдвое увеличилось количество аккредитованных IT-компаний, сотрудники которых могут воспользоваться господдержой.
Снижение ставок позволит сотрудникам сферы информационных технологий не откладывать решение квартирного вопроса, ведь выбрать жильё и оформить ипотеку можно онлайн за 5 минут на выгодных условиях на Домклик.
Ранее Сбер запустил скидки на ставку по льготным программам ипотеки — «Господдержка» и «Семейная ипотека».
В рамках программы «Господдержка» на Домклик можно получить сниженную ставку — от 3,9% годовых на покупку квартиры в новостройке. Сниженная ставка по «Семейной ипотеке» составит от 1,9% годовых, а для жителей Дальнего Востока — от 0,9%.
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5. Управляющие компании в России начнут штрафовать за отказ жильцам в перерасчете
Штраф за нарушение сроков перерасчета платы за коммунальные услуги хотят ввести для управляющих компаний, товариществ собственников жилья и других организаций. Для должностных лиц он составит до 5 тыс. рублей, для юрлиц — до 50 тыс. Такой законопроект поддержали в правительстве России.
Согласно Жилищному кодексу, организация должна выплатить штраф в размере 50% от переплаты, которую необоснованно начислила жильцу. Но наказания, если она отказывается исполнять свои обязанности по выплате штрафа и перерасчету платы за услуги, — сейчас не предусмотрено.
Помимо этого, в России хотят вдвое увеличить штрафы и для жильцов — до 10 тыс. рублей, если они не впустили газовщиков, специалистов по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов в дом для проверки оборудования.
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6. Рекордный с начала года спрос на ипотеку зафиксирован в Сбере в июне
Сбер выдал 111 тысяч ипотечных кредитов на 364 млрд рублей в июне 2023 года — это рекордные показатели с начала года.
Жители страны активно пользуются льготными ипотечными программами: 41,3 тыс. кредитов на 178,7 млрд рублей было оформлено в июне по программам «Семейная ипотека», «Господдержка», «Дальневосточная ипотека» и «Ипотека для IT».
Свои рекорды бьет ипотека на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). В июне банк выдал 8,7 тыс. кредитов на 39 млрд рублей. Это максимум за всё время действия программы. Аналитики Домклик прогнозируют, что по итогам 2023 года общий объём выдач банка на ИЖС достигнет 300 млрд рублей — это в 3 раза больше, чем в 2022 году.
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