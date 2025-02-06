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Названы самые гостеприимные регионы России

Дата публикации: 06 фев 2025
Названы самые гостеприимные регионы России

Краснодарский край стал лидером среди российских регионов по гостеприимству и организации приема туристов за последние пять лет, набрав максимальные 100 баллов. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование ДОМ.РФ.

На втором месте рейтинга с 97 баллами расположилась Москва, на третьем — Санкт-Петербург (75). Четвертую и пятую строчку заняли Московская область и Ставропольский край. Они получили 60 и 46 баллов соответственно.

Как считали

Эксперты проанализировали субъекты по 16 критериям, а также динамику оценки по ним за последние пять лет. Среди них, например, число россиян, которые пользовались услугами отелей в регионе, количество гостиниц, их загрузка и длительность проживания туристов. За каждый критерий начисляли баллы, которые затем суммировали.

В топ-10 регионов, где в гостиницах лучше всего принимали туристов, также оказались:

  • Калининградская область (41 балл);
  • Республика Татарстан (41);
  • Ленинградская область (40);
  • Свердловская область — (37);
  • Иркутская область — (36).
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Новости
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
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