Названы самые гостеприимные регионы России
Краснодарский край стал лидером среди российских регионов по гостеприимству и организации приема туристов за последние пять лет, набрав максимальные 100 баллов. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование ДОМ.РФ.
На втором месте рейтинга с 97 баллами расположилась Москва, на третьем — Санкт-Петербург (75). Четвертую и пятую строчку заняли Московская область и Ставропольский край. Они получили 60 и 46 баллов соответственно.
Эксперты проанализировали субъекты по 16 критериям, а также динамику оценки по ним за последние пять лет. Среди них, например, число россиян, которые пользовались услугами отелей в регионе, количество гостиниц, их загрузка и длительность проживания туристов. За каждый критерий начисляли баллы, которые затем суммировали.
В топ-10 регионов, где в гостиницах лучше всего принимали туристов, также оказались:
- Калининградская область (41 балл);
- Республика Татарстан (41);
- Ленинградская область (40);
- Свердловская область — (37);
- Иркутская область — (36).
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