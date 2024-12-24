Рабочая группа по борьбе с квартирными мошенниками появится в Москве
В Москве создадут специальную рабочую группу по борьбе с мошенническими действиями с недвижимостью. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.
Там рассказали, что в Следственном департаменте МВД России прошла рабочая встреча с представителями управления Росреестра по Москве, агрегаторов Домклик, ЦИАН и «Метр квадратный», а также Гильдии риелторов Москвы.
«По итогам собрания принято решение о создании специальной рабочей группы по предотвращению сделок с лицами, находящимися под влиянием злоумышленников», — говорится в сообщении.
Эта группа в том числе создаст механизмы, которые позволят распознать и минимизировать число мошеннических сделок, а также разработает единые стандарты и памятки для участников рынка.
«Случается, что человек вовсе не собирается продавать или покупать недвижимость, но обманными действиями становится вовлечен в преступную схему. Поддавшись влиянию мошенников, гражданин, порой собственными руками, лишает себя имущества или денежных средств, — пояснил замруководителя столичного управления Росреестра Евгений Дмитриев.
По его словам, когда документы уже поступили в управление, признать сделку незаконной может быть слишком поздно. Также Дмитриев отметил, что новые способы обмана граждан появляются каждый день, и попасться на мошенничество может кто угодно, поэтому этот вопрос находится в особом фокусе управления.
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