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Путин подписал закон о повышении МРОТ до 22 440 рублей в 2025 году

Новости
29 окт 2024
861
Путин подписал закон о повышении МРОТ до 22 440 рублей в 2025 году

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2025 года до 22 440 рублей. Сейчас МРОТ составляет 19 242 рубля.

Повышение МРОТ повлечет увеличение зарплат около 4,2 млн человек. А соотношение с медианной зарплатой за 2023 год увеличится до 48%, отмечается в материалах к закону. По данным Росстата, она составляла 46 751 рубль.

Ранее сообщалось, что к 2030 году минимальный размер оплаты труда России вырастет до 35 тыс. рублей.

Новости
Комментарии2
Е
Евгений Д.
4 дня назад

ещё один шажок к повышению инфляции. Деньги стали дороже, реальные зарплаты не вырастут, т.к. работодателю придется больше в фонды.

Я
Яна Т.
4 дня назад

Как же)))))) типо вырастут. Вместе с этим ЖКХ, госпошлины и прочее. Ничего в итоге не поменяется)))

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