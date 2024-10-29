Путин подписал закон о повышении МРОТ до 22 440 рублей в 2025 году
29 окт 2024
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Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2025 года до 22 440 рублей. Сейчас МРОТ составляет 19 242 рубля.
Повышение МРОТ повлечет увеличение зарплат около 4,2 млн человек. А соотношение с медианной зарплатой за 2023 год увеличится до 48%, отмечается в материалах к закону. По данным Росстата, она составляла 46 751 рубль.
Ранее сообщалось, что к 2030 году минимальный размер оплаты труда России вырастет до 35 тыс. рублей.
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ещё один шажок к повышению инфляции. Деньги стали дороже, реальные зарплаты не вырастут, т.к. работодателю придется больше в фонды.
Как же)))))) типо вырастут. Вместе с этим ЖКХ, госпошлины и прочее. Ничего в итоге не поменяется)))