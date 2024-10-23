Хуснуллин рассказал, когда станет возможна господдержка ипотеки
23 окт 2024
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Российские власти предложат дополнительные меры поддержки ипотечного рынка только после снижения инфляции. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«Мы сейчас подождем, что будет с инфляцией. Как только инфляция пойдет на спад, мы будем выходить в правительство с дополнительными мерами по поддержке ипотеки. Возможно, это будет улучшение ситуации по льготной», — сказал он в ходе XXV Московского международного жилищного конгресса.
Хуснуллин отметил, что при текущем уровне инфляции делать этого не будут. При этом инфляция в стройке, по словам вице-премьера, выше, чем по стране.
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Не дай Бог, хватило уже один раз роста цен х3
Кирилл М.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
ДомкликХуснулин уже высказался, что пока инфляция не стабилизируется (читай ключевая ставка не упадёт), новых мер поддержки не будет)
Добрый день я работаю врачом 15 лет Указ Президента есть ,в город Химки недаеть жилье Вы поможите мне подучать от Вас хотя бы Социальная ипотека однакомнатная квартира помощь от Вас я прошу неотказать .Вы заместитель Правительство РФ прощу Вас не отказать.
Нарзулло Ш.здравствуйте! Для решения этого вопроса рекомендуем обратиться в администрацию и отдел по управлению имуществом региона, в котором вы сейчас проживаете.
Нечего не поняла
Эвелина Б.здравствуйте! В статье представлено мнение вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о возможных дополнительных мерах поддержки ипотечного рынка.