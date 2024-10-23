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Хуснуллин рассказал, когда станет возможна господдержка ипотеки

Новости
23 окт 2024
11K
Хуснуллин рассказал, когда станет возможна господдержка ипотеки

Российские власти предложат дополнительные меры поддержки ипотечного рынка только после снижения инфляции. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Мы сейчас подождем, что будет с инфляцией. Как только инфляция пойдет на спад, мы будем выходить в правительство с дополнительными мерами по поддержке ипотеки. Возможно, это будет улучшение ситуации по льготной», — сказал он в ходе XXV Московского международного жилищного конгресса.

Хуснуллин отметил, что при текущем уровне инфляции делать этого не будут. При этом инфляция в стройке, по словам вице-премьера, выше, чем по стране.

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Новости
Курс недвижимости
Комментарии7
К
Кирилл М.
24 окт 2024

Не дай Бог, хватило уже один раз роста цен х3

Домклик
5 дней назад

Кирилл М.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

К
Кирилл М.
4 дня назад

ДомкликХуснулин уже высказался, что пока инфляция не стабилизируется (читай ключевая ставка не упадёт), новых мер поддержки не будет)

Н
Нарзулло Ш.
23 окт 2024

Добрый день я работаю врачом 15 лет Указ Президента есть ,в город Химки недаеть жилье Вы поможите мне подучать от Вас хотя бы Социальная ипотека однакомнатная квартира помощь от Вас я прошу неотказать .Вы заместитель Правительство РФ прощу Вас не отказать.

Домклик
5 дней назад

Нарзулло Ш.здравствуйте! Для решения этого вопроса рекомендуем обратиться в администрацию и отдел по управлению имуществом региона, в котором вы сейчас проживаете.

Э
Эвелина Б.
23 окт 2024

Нечего не поняла

Домклик
5 дней назад

Эвелина Б.здравствуйте! В статье представлено мнение вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о возможных дополнительных мерах поддержки ипотечного рынка.

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