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Проводить сделки купли-продажи недвижимости в Сбербанке теперь удобнее

Дата публикации: 24 окт 2018
Проводить сделки купли-продажи недвижимости в Сбербанке теперь удобнее

Мы обновили и улучшили сервис сделок купли-продажи недвижимости, который позволяет подготовиться к сделке онлайн, а в офис Сбербанка приехать только на подписание документов.    

Теперь менеджер банка добавляется в чат сразу после записи на сделку.

Больше не требуется запрашивать код доступа у покупателя или продавца для заполнения анкеты. Любой участник может заполнить информацию и записаться на сделку. При этом остальные участники сделки персональные данные не будут видеть, пока не запросят доступ.

Изменены анкеты покупателя и продавца – интерфейс стал более удобным, добавлены подсказки к полям.

Появилась возможность указать несовершеннолетних участников сделки. 

Мы предусмотрели ситуацию, когда необходимо указать фамилию и имя без отчества, или если отчество отсутствует в справочнике.

Поле «ИНН» также необязательно для заполнения, если не оформляется электронная регистрация.

Список сделок стал удобнее для работы. Теперь показывается статус сделки и номер сделки. В списке также будет отображаться текущая ипотечная заявка.

Важно!

Сервис для проведения сделок купли-продажи недвижимости в Сбербанке 

Подготовка к сделке проходит онлайн – в личном кабинете все участники видят и заполняют общую информацию для совершения сделки купли-продажи. Потом выбирают удобную дату и приезжают в офис Сбербанка. Все документы будут уже готовы, нужно только подписать.

Провести сделку можно с недвижимостью, размещенной на DomClick.ru или на любой другой площадке. Проведение сделки — бесплатно. Оплачиваются только услуги электронной регистрации и безопасных расчетов.

Ждём ваши отзывы и комментарии. Мы направляем все усилия на улучшение сервиса и устранение моментов, которые вам не понравились. 

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