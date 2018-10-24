Проводить сделки купли-продажи недвижимости в Сбербанке теперь удобнее
Мы обновили и улучшили сервис сделок купли-продажи недвижимости, который позволяет подготовиться к сделке онлайн, а в офис Сбербанка приехать только на подписание документов.
Теперь менеджер банка добавляется в чат сразу после записи на сделку.
Больше не требуется запрашивать код доступа у покупателя или продавца для заполнения анкеты. Любой участник может заполнить информацию и записаться на сделку. При этом остальные участники сделки персональные данные не будут видеть, пока не запросят доступ.
Изменены анкеты покупателя и продавца – интерфейс стал более удобным, добавлены подсказки к полям.
Появилась возможность указать несовершеннолетних участников сделки.
Мы предусмотрели ситуацию, когда необходимо указать фамилию и имя без отчества, или если отчество отсутствует в справочнике.
Поле «ИНН» также необязательно для заполнения, если не оформляется электронная регистрация.
Список сделок стал удобнее для работы. Теперь показывается статус сделки и номер сделки. В списке также будет отображаться текущая ипотечная заявка.
Сервис для проведения сделок купли-продажи недвижимости в Сбербанке
Подготовка к сделке проходит онлайн – в личном кабинете все участники видят и заполняют общую информацию для совершения сделки купли-продажи. Потом выбирают удобную дату и приезжают в офис Сбербанка. Все документы будут уже готовы, нужно только подписать.
Провести сделку можно с недвижимостью, размещенной на DomClick.ru или на любой другой площадке. Проведение сделки — бесплатно. Оплачиваются только услуги электронной регистрации и безопасных расчетов.
Ждём ваши отзывы и комментарии. Мы направляем все усилия на улучшение сервиса и устранение моментов, которые вам не понравились.