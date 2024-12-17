Программу «Арктический гектар» расширили
Власти Ненецкого автономного округа включили в программу «Арктический гектар» участки в поселке Искателей. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Бездудный.
«Расширяем географию программы "Арктический гектар" на населенные пункты округа. На портале надальнийвосток.рф начался прием заявлений на получение участка под индивидуальное жилищное строительство в п. Искателей», — написал он в Telegram-канале.
Так, в программу вошли 39 участков в поселке Искателей.
А 13 декабря «Арктический гектар» распространили на два района Ханты-Мансийского автономного округа — Белоярский и Березовский. Такой закон подписал президент России Владимир Путин, он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
В рамках программы «Арктический гектар» можно бесплатно получить земельный участок площадью до 1 гектара в Арктической зоне России для строительства жилья и создания бизнеса.
Арктический гектар: как бесплатно получить землю
а чего не в сочи выдавать по гектару , в арктике делать нечего
Кирилл Х.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.