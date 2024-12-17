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Новости
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Программу «Арктический гектар» расширили

Дата публикации: 17 дек 2024
Программу «Арктический гектар» расширили

Власти Ненецкого автономного округа включили в программу «Арктический гектар» участки в поселке Искателей. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Бездудный.

«Расширяем географию программы "Арктический гектар" на населенные пункты округа. На портале надальнийвосток.рф начался прием заявлений на получение участка под индивидуальное жилищное строительство в п. Искателей», — написал он в Telegram-канале.

Так, в программу вошли 39 участков в поселке Искателей.

А 13 декабря «Арктический гектар» распространили на два района Ханты-Мансийского автономного округа — Белоярский и Березовский. Такой закон подписал президент России Владимир Путин, он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

В рамках программы «Арктический гектар» можно бесплатно получить земельный участок площадью до 1 гектара в Арктической зоне России для строительства жилья и создания бизнеса.

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Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
А вы хотели бы получить бесплатный участок под ИЖС?
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Комментарии2
К
Кирилл Х.
5 дней назад

а чего не в сочи выдавать по гектару , в арктике делать нечего

Домклик
5 дней назад

Кирилл Х.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

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