Покупатели квартир в СберСити могут получить скидки в Зеленый день
СберСити в Рублево-Архангельском присоединяется к Зеленому дню и до 21 ноября предлагает специальные условия на покупку квартиры.
Так, покупатели могут получить дополнительную скидку 1% на квартиру и 0,5% на ставку по ипотеке по базовой программе на готовое или строящееся жилье. Воспользоваться предложением можно до того, как клиент отправил документы на недвижимость на рассмотрение. Для этого нужно нажать кнопку «Получить скидку» в объявлении квартиры на витрине Домклик.
СберСити в Рублево-Архангельском — новый жилой и деловой район на западе Москвы, в одном из самых экологически чистых и престижных мест столицы. Он объединил авторский подход к архитектуре и последние разработки в проектировании, энергетике и ESG, системе умного дома и безопасности.
В СберСити будут проживать более 65 тыс. человек, а работать — свыше 70 тыс. Первые жители там уже появились — они стали владельцами квартир в первом квартале В10. А недавно продажи стартовали в четвертом корпусе квартала В14.
Ипотека по сниженной ставке и скидки на новостройки в Зеленый день на Домклик
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